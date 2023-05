Daar zijn de steps weer in Ieper: er verandert weinig, behalve de kostprijs

Na een proefperiode van anderhalf jaar komen de elektrische deelsteps van het bedrijf Bolt vanaf volgende maand voor onbepaalde duur terug naar Ieper. Dat bevestigt schepen van Smart City Dimitry Soenen (N-VA).

“Bolt voorziet de opstart voor donderdag 1 juni met 150 deelsteps in hetzelfde operationele gebied als tijdens het proefproject”, aldus Soenen. “Er wordt opnieuw gewerkt met vaste, virtuele parkeerplaatsen in de binnenstad. Buiten de binnenstad kan men vrij parkeren, waarbij het uiteraard de bedoeling is om de step veilig te stallen.”

Er verandert dus weinig, behalve de kostprijs. “Er wordt voortaan een ontgrendelkost aangerekend van 99 cent. Die kost kan minstens gedeeltelijk wegvallen door verschillende abonnementsformules. Tijdens het rijden werd in het proefproject een vast tarief gehanteerd, maar dat wordt bijgestuurd: de kostprijs daalt als men langer gebruik maakt van de step. Zo willen we mensen aanzetten tot voldoende beweging en vermijden dat de steps worden gebruikt voor kleine afstanden als vervanging voor een wandeling. De gebruikskost bedraagt 19 cent voor de eerste 10 minuten, 15 cent voor minuut 11 tot 20 en 12 cent vanaf 20 minuten”, besluit Soenen. (TP)