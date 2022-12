Groene middenberm op Rijksweg in Lendelede moet verkeersveiligheid verhogen

Er loopt een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor werken aan de Rijksweg (N36) tussen Lendelede en Kuurne. Het Agentschap Wegen & Verkeer wil er een groene middenberm aanleggen.

In het verleden gebeurden er heel wat ongevallen op dat stuk Rijksweg, vaak bij inhaalmanoeuvres. Zo stierf op oudejaarsdag 2015 een Waregems koppel na een frontale botsing met een tegenligger.

Vier dodelijke slachtoffers

In 2019 overleed er nog een motorrijder bij een ongeval. In totaal vielen er al vier dodelijke slachtoffers. De gemeente Lendelede is al langer vragende partij voor verkeersveilige ingrepen en krijgt nu bijval van het Agentschap Wegen & Verkeer.

Dat maakt budget vrij om een groene middenberm tussen het kruispunt met de Hulstemolenstraat in Lendelede en de rotonde in Kuurne aan te pakken. De groene middenberm moet als middengeleider dienen.

Van drie naar twee rijstroken

Daardoor zal dat stuk Rijksweg in de toekomst niet langer drie, maar twee rijstroken kennen, wat het makkelijker moet maken om de snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur te respecteren. Het openbaar onderzoek loopt op 5 januari af. De plannen kan je in het gemeentehuis inkijken.