‘Gevaarlijke’ middenberm ter discussie na dodelijk motorongeval

Een middenberm in het dorp Vlamertinge is nog geen tien jaar oud, maar staat nu ter discussie door een recent ongeval waarbij een Engelse motard het leven liet. In de Ieperse gemeenteraad werden extra maatregelen gevraagd. Er komt alvast een extra waarschuwingsbord, de berm wordt vroeger gemaaid en mogelijk volgen nog aanpassingen. “De diensten van de gouverneur zijn de omstandigheden van het ongeval aan het analyseren.”

Het Ieperse dorp Vlamertinge werd drie weken geleden opgeschrikt door een dodelijk ongeval. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom ging het mis ter hoogte van de middenberm. Een motor kwam ten val, gevolgd door een tweede die een aanrijding met de eerste niet kon vermijden. Hulpdiensten probeerden de bestuurder van de eerste motor nog te reanimeren, maar de 52-jarige Engelsman bezweek aan zijn verwondingen.

“Ik voel me slecht”, bekent Stephaan De Roo. Zes jaar geleden knipte hij als toenmalig schepen van Openbare Werken (CD&V) het lint door op het nieuwe fietspad tussen de Ieperse dorpen Vlamertinge en Elverdinge.

Wie waren wij?

“Wat ik destijds voorspelde, is uitgekomen”, stelt De Roo. “De middenberm hoorde bij het nieuwe fietspad, dat gesubsidieerd werd door de provincie. Ik herinner me nog dat bij de ontwerpopmaak is opgemerkt om de middenberm 100 meter verder richting Vlamertinge te plaatsen om de zichtbaarheid te verduidelijken. Zo kort na de bocht deze middenberm installeren leek ons bijzonder gevaarlijk. Ook de fietsoversteek zorgt daar voor verwarring. De verkeerstechnische ontwerpers maakten duidelijk dat alles conform de wetgeving was uitgetekend. Wie waren wij? Vandaag moeten we vaststellen dat er destijds toch beter wat meer discussie was overgegaan.”

Bermen

Als oppositieraadslid vroeg De Roo maandagavond extra maatregelen aan het huidig bestuur. “De beste oplossing: aankloppen bij de provincie om de middenberm toch nog te verplaatsen”, aldus De Roo. “Anders komt er best een extra waarschuwingsbord en moeten de bermen vroeger gemaaid worden om de zichtbaarheid te verhogen. Volgens een buur zijn er al een 15-tal ongevallen gebeurd en als er niets verandert, zullen er nog ongelukken gebeuren.”

“Bij de nieuwe aanleg werd de grens van de bebouwde kom niet enkel met een snelheidsbord aangeduid, maar ook door een wijziging in het wegbeeld. Hier werd geopteerd voor een snelheidremmende poort. Deze is voorzien van diverse verkeersborden en markeringen. Ook zijn langs beide zijden van de poort verlichtingspalen geplaatst om deze extra te accentueren. Ook als de lichten niet branden, werkt dit aandachtverhogend”, antwoordde huidig schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit).

Waarschuwingsbord

“Enkele jaren geleden werd op 200 meter voor de grens van de bebouwde kom een vooraankondigingsbord geplaatst, dat de snelheidsbeperking van 50 km per uur aankondigt”, duidde Goudeseune. “Recent werd in de technische verkeerscommissie beslist om nog een bijkomend waarschuwingsbord te plaatsen. De diensten van de gouverneur zijn de omstandigheden van het ongeval aan het analyseren, mogelijk komen hier ook nog optimalisaties naar voor. Naast het recente, dodelijke ongeval werd in de periode 2020-2022 in de omgeving één verkeersongeval met stoffelijke schade geregistreerd bij de politie.”

“Uiteraard moet er niet gewacht worden tot de eerstvolgende gemeenteraad moest er zich een veiligheidsprobleem stellen met hoog gras. Dit mag altijd gemeld worden. Er is beslist om op 12 juni aan te vangen met het maaien en niet te wachten tot de wettelijke datum van 15 juni. Net om de veiligheid van de weggebruiker te verhogen”, besloot Goudeseune. (TP)