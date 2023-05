Motard (52) sterft na ongeval aan vluchtheuvel

Bij het Ieperse dorp Vlamertinge raakte een motorrijder zaterdagnamiddag levensgevaarlijk gewond bij een ongeval ter hoogte van een vluchtheuvel. De man overleed even later in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 14.45 uur op de Vlamertingestraat. Een groep Engelse motards kwam uit de richting van de Ieperse deelgemeente Elverdinge en reed richting deelgemeente Vlamteringe. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Vlamertinge ging het mis ter hoogte van een vluchtheuvel. Een motor kwam ten val, gevolgd door een tweede die een aanrijding met de eerste niet kon vermijden.

De situatie bleek onmiddellijk ernstig voor de bestuurder van de eerste motor. De Engelsman, geboren in 1971, had levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en gereanimeerd, maar er kon geen hulp meer baten.

De Engelse bestuurder van het andere motorvoertuig was niet gewond en zijn vrouwelijke passagier licht gewond. De Vlamertingestraat bleef urenlang afgesloten voor het verkeer in afwachting van de vaststellingen en verder onderzoek. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsgeneesheer en verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval na te gaan. (TP)