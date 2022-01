Gemeente start autodelen op: zowel in Moorslede als in Dadizele staat deelwagen

Moorslede gaat een samenwerking aan met Claus2you en rolt het project autodelen uit. Zowel op de Marktplaats in Moorslede als langs de Kleppestraat in het centrum van Dadizele staat er een auto ter beschikking.

Na Ieper, Zonnebeke en Ledegem gaat ook Moorslede in zee met Claus2You, een bedrijf uit Geluveld. “In het kader van het burgemeestersconvenant willen we de komende jaren extra aandacht besteden aan mobiliteit en milieu. Door de herstructurering van De Lijn zullen er minder bussen rijden tussen de deelgemeenten. Met dit project komen we een stuk tegemoet om toch de verplaatsing te kunnen maken. Autodelen is de toekomst en kan voor veel mensen een win-winsituatie zijn”, aldus schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK).

Concept slaat aan

Bij Claus2You ziet men enorm uit naar de samenwerking met de gemeente Moorslede. “Delen is de nieuwe vorm van hebben. Mensen willen kosten sparen en schenken ook meer aandacht aan het milieu. Wanneer men merkt dat een eigen voertuig meer stilstaat dan rijdt, kan autodelen een oplossing zijn”, zegt Thomas Colpaert van Claus2you. Hij merkt dat het concept al goed aanslaat in de buurgemeenten. “In elke gemeente wordt wel al gebruik gemaakt onze Fiat’s. Veel mensen moeten het concept nog leren kennen, maar we merken wel dat er interesse is. Autodelen was vooral gekend in de steden, maar ook in het verleden merkten we dat trends ook overslaan naar gemeenten en dorpen”, aldus Elis Claus.

2,99 euro per uur

Op www.claus2you.be staat een stappenplan hoe het autodelen precies werkt. Gebruikers dienen via de website of via de app van Claus2you zich te registeren. Na registratie ontvangt men een mail met inloggegevens. Eens ingelogd in de app kan men het rijtegoed opladen via Payconiq en kan men de wagen reserveren. Dat kan tot een uur op voorhand. Via de app krijgt men ook toegang tot een digitale sleutel. Om de wagen te starten, gebruikt men de sleutel die aan de kabel hangt. Het uurtarief bedraagt 2,99 euro per uur. Bij dat bedrag wordt het verbruik van de gereden kilometers opgeteld. Dat is 0,25 euro per kilometer”, legt Thomas uit. Wie de wagen langer dan negen uur gebruikt, dient een dagtarief van 25 euro te betalen.