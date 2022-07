Geluidswand geplaatst ter hoogte van het spaarbekken in Meulebeke

Het is er dan toch uiteindelijk van gekomen. De geluidswand ter hoogte van het spaarbekken aan de Randweg in Meulebeke is een feit.

Jarenlang was er een discussie tussen de restauranteigenaar en de buurtbewoners om iets te doen tegen het stof en het geluid dat veroorzaakt werd door de tractoren die tijdens de droge zomerperiodes aan het spaarbekken kwamen water oppompen.

Grote betonnen wanden

Er werd een schuchtere poging ondernomen om eerst een muur te bouwen met grote strobalen, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Nu pakt men uit met grote betonnen geluidswanden waartegen nog aarde zal aangebracht worden. Er komt ook nog groenbeplanting bij.

Straks geniet men opnieuw op het terras van een heerlijk ijsje… stofvrij! “De kosten voor deze verwezenlijking zijn volledig voor de provincie”, aldus schepen van openbare werken Katrien Seys.