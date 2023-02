Geen cashbetalingen meer op trein vanaf mei

Treinreizigers die een vervoerbewijs willen kopen aan boord van de trein, zullen dat vanaf mei alleen nog elektronisch kunnen doen. De treinbegeleiders zullen geen cash meer aanvaarden. Dat heeft spoorwegmaatschappij NMBS woensdag bevestigd.

Volgens de NMBS past de maatregel in “een brede maatschappelijke trend naar digitalisering en elektronisch betalen”, aldus woordvoerder Bart Crols. Hij wijst er ook op dat andere openbaarvervoermaatschappijen, zoals De Lijn en de MIVB, cash geld aan boord al langer hebben afgeschaft. De maatregel moet ook de veiligheid van de treinbegeleiders ten goede komen, omdat ze niet langer geld op zak zullen moeten hebben.

Loketten en automaten

Het is de bedoeling dat reizigers een ticket kopen vóór ze op de trein stappen (aan het loket, een automaat of via de website of app). Als ze dat aan boord van de trein doen, betalen ze een extra toeslag bovenop de gewone ticketprijs, en die toeslag bedraagt sinds begin deze maand 9 euro. Volgens de NMBS wordt minder dan twee procent van de vervoersbewijzen nog op de trein gekocht. “Aan de loketten en de automaten blijven cashbetalingen mogelijk”, zegt de NMBS-woordvoerder nog.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, die dinsdag in de Kamercommissie Mobiliteit vragen kreeg over het afschaffen van de cashbetalingen aan boord van de trein, zei daar dat dat “een autonome beslissing is van het directiecomité van de NMBS”. Hij wees er ook op dat “de meeste andere spoorwegmaatschappijen in Europa de verkoop van treintickets aan boord zelfs helemaal afgeschaft hebben.”