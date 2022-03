Fietsverbod op voorlopige brug over kanaal in Moerbrugge wordt niet nageleefd en dat zorgt voor geluidsoverlast

De Vlaamse Waterweg heeft in samenspraak met de politie beslist om fietsen te laten afstappen als ze gebruik maken van de noodbrug over het kanaal in Moerbrugge (Oostkamp). Samen met de aanpassingen aan de brug wordt op die manier de geluidsoverlast voor de buurt beperkt. Het verbod wordt alleen niet door iedereen nageleefd.

De afgelopen tijd ontving de gemeente verschillende vragen en opmerkingen over de tijdelijke noodbrug van De Vlaamse Waterweg voor fietsers en voetgangers.

De toegankelijke hellingen nodigen uit om (snel) te fietsen, maar dit veroorzaakt geluidshinder voor de buurtbewoners en maakt de verkeerssituatie op de brug voor andere gebruikers onveiliger. De waterwegbeheerder en de politie hebben beslist om fietsers vanaf nu te laten afstappen. Zij mogen dus enkel met de fiets aan de hand over de brug.

Geen technische oplossing

Er werden verschillende technische oplossingen bekeken, maar het is niet evident om een oplossing te vinden die in alle (weer)situaties veilig genoeg blijft en bovendien betaalbaar is.

“Ondertussen zijn de metalen leggers van de brug vastgemaakt aan houten balken waardoor het geluidniveau verlaagd is met 9dB. Zo wordt de geluidslast nu echt tot een minimum herleid. Wel hebben we aan de hellingen nu ski netten laten aanbrengen om de veiligheid te verhogen”, aldus schepen Delphine Roels (CD&V).

Robin Declerck (N-VA) vraagt verder nog of het mogelijk is een tapijt of matten op het brug oppervlak te legen enerzijds om dat de metalen legers glad zijn bij nat weer en anderzijds omdat wielertoeristen moeilijk over de brug kunnen lopen met hun fietsschoenen.

“Een tapijt zou het nog gladder maken en de brug is onderworpen geweest aan een onderzoek en test van een veiligheidscoördinator en goedgekeurd. Meer kan er niet gebeuren.” Horen we bij de CD&V meerderheid waarin ze bijgestaan worden door gemeenteraadslid Dieter Vanparijs (VB) die toch veel expertise heeft als ingenieur bij Besix .

Al blij dat er een brug is

Hij zegt ook: “jullie mogen al blij zijn dat deze brug er gekomen is, dit is geen evidentie. Er is hier een zeer lage hellingsgraad waardoor het voor voetgangers makkelijk is om het kanaal over te steken. Daarbij het is een bouwwerk van de Vlaamse Warterweg en niet van de gemeente.”

Voor de wielertoeristen zal er geen oplossing geboden worden maar ook zij moeten afstappen en te voet de brug gebruiken. “De brug ligt er in eerste instantie voor de voetgangers, de gezinnen en de kinderen. Met de wielertoeristen heb ik eigenlijk geen compassie als ze moeilijk over de brug kunnen lopen. Als zij gaan fietsen zijn het meestal lange afstanden en zij kunnen gerust omrijden zodat ze de brug kunnen mijden.”

“Ook als er gefietst wordt op de brug brengt dat gevaarlijk situatie met zich mee in combinatie met de voetgangers. Willen ze toch de brug gebruiken zullen zij ook moeten afstappen en het ongemak van het iets moeilijke kunnen lopen erbij nemen”, besluit burgemeester Jan de Keyser (CD&V)

Aan de brug is nu duidelijke signalisatie aangebracht en De Vlaamse Waterweg bekijkt ook of er fysieke barrières kunnen komen zonder de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld bakfietsen te beperken. Op dit moment zijn er immers nog heel wat fietsers die zich van het verbod niets aantrekken.

