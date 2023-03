Week van de Fiets in aanloop naar E3 Saxo Bank Classic

Verschillende diensten van Stad Harelbeke houden samen met E3 Saxo Bank Classic van 17 tot 24 maart de Week van de Fiets. In die week vinden er tal van activiteiten plaats in het teken van de fiets met als hoogtepunt de E3 op vrijdag. Harelbeke geeft op die manier niet enkel een gevolg aan de uitdaging van Sport Vlaanderen om meer beleving rond sport te creëren, maar zet tegelijk de zachte weggebruiker in de schijnwerper. “Wij willen sport aantrekkelijker maken door beleving te benadrukken. In die week zijn er elke dag (meerdere) activiteiten voor jong en oud. Er is bijvoorbeeld een ouder & kind mountainbikerit op zaterdag of je kan je fiets laten controleren en registreren op woensdag”, zegt Stien Vinken, sportpromotor Sport Harelbeke. Zo is er doorlopend een hoekje aangekleed in de plaatselijke bibliotheek en krijgen alle gezinnen van Harelbeke een vlag om uit te hangen tijdens de koers. Ook de scholen kunnen deelnemen aan een actie om een blik achter de schermen van de E3 te winnen. “De E3 Saxo Bank Classic is de koers van Harelbeke en we wilden al langer meer beleving creëren in de aanloop naar de koers. De week is een nieuw initiatief waarbij heel wat stadsdiensten, jeugd – sport, cultuur, bib, evenementen, Huis van Welzijn – en externe partners nauw samenwerken”, duidt schepen van Sport Dominique Windels (Vooruit). (Peter Van Herzeele)

www.harelbeke.be/sportdienstharelbeke/week-van-de-fiets.