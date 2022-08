Voortaan is het écht onmogelijk om de fietszones in Lichtervelde te missen

Je kan er onmogelijk naast kijken: de blauwe borden die wijzen op het bestaan van fietszones in Lichtervelde. Bedoeling is automobilisten er net voor de start van het schooljaar nog eens op te wijzen dat het er verboden is fietsen in te halen. “Want soms is het nodig om iets te blijven herhalen”, beseft schepen Steven Bogaert.

Sinds staan in Lichtervelde niet minder dan 18 blauwe borden om de fietszones aan te kondigen. Dat zijn zones waarin auto’s hoogstens 30 kilometer per uur mogen rijden en het verboden is om fietsers in te halen. Regels die nog altijd niet iedereen kent of toepast.

En daarom is deze campagne nodig, vindt schepen van Mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). “We stellen vast dat niet iedereen zich er aan houdt”, zegt hij. “Dus we blijven het herhalen: in een fietsstraat heeft de fietser voorrang. Zeker met de start van het schooljaar leek het ons belangrijk om dat nog eens op te frissen.”

Dankzij de nieuwe borden wordt het zo goed als onmogelijk om de fietszones over het hoofd te zien. Ook de ‘kubussen’, die verspreid over de gemeente staan en waar normaal gezien leuke foto’s op staan, worden de komende dagen voorzien van dezelfde boodschap. Met de campagne wil de gemeente vooral sensibiliseren. “Het is niet zo dat de politie extra toezicht zal houden”, zegt Steven Bogaert. “Maar uiteraard zullen ze – net als altijd – controleren of iedereen zich aan de regels houdt.”

Lichtervelde telt sinds het najaar van 2021 een drietal fietszones. Die concentreren zich rond de stationsomgeving, de Marktplaats en de scholen. De Statiestraat en Astridlaan zijn geen fietsstraat, maar tellen wel fietssuggestiestroken.