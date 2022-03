Vlotte en veilige verbinding voor fietsers en voetgangers in de maak tussen Zulte en Waregem

Het jaagpad aan de rechteroever van de Leie is onderbroken tussen de jachthaven van Sint-Eloois-Vijve en de aanlegsteiger in de Pontstraat te Zulte. De Vlaamse Waterweg heeft nu laten weten aan de twee gemeentebesturen dat er een studiebureau werd aangesteld om die ‘missing link’ te onderzoeken. “Het doortrekken van het jaagpad langs de Leie naar Zulte is een must voor een vlotte en veilige fietsverbinding.”

Langs de Oude Leie-arm tussen Zulte en Waregem ontbreekt er een stuk van de wandel- en fietsverbinding. Het jaagpad houdt er op aan de jachthaven van Zulte en begint terug aan het oude sas in Sint-Eloois-Vijve. Deze afstand van 1,4 kilometer is het enige ontbrekende fietsveilige stuk tussen Kortrijk en Deinze.

Voetgangers en fietsers die het traject willen vervolgen, moeten dat stuk overbruggen via het smalle fietspad langs de drukke gewestweg N43, of door die gewestweg twee keer te dwarsen via de Kapelhoek. “Veilig is dit allerminst”, reageert Nicolas Cuypers, raadslid voor N-VA Zulte.

Samen met Maxim Laporte (N-VA/Open VLD Waregem) bracht hij het onderwerp eind vorig jaar op de agenda van de respectievelijke gemeenteraden. Ze vroegen het schepencollege om een gezamenlijk schrijven te richten aan de bevoegde hogere politieke overheden zodat het mobiliteitsprobleem kan aangepakt worden. Het gemeentebestuur van Zulte en het Waregemse stadsbestuur keurden dit goed.

Must voor vlotte en veilige verbinding

Intussen liet de Vlaamse Waterweg weten dat er een studiebureau werd aangesteld om de optimalisatie van de fietsverbinding en de missing link langs de Leie te onderzoeken. Dat moet tegen de zomer resulteren in concrete voorstellen. “Het doortrekken van het jaagpad langs de Leie naar Zulte is een must voor een vlotte en veilige fietsverbinding”, zegt Maxim Laporte. “Tegelijkertijd wordt het project opgenomen in de budgetaanvragen voor toekomstige fietsinvesteringen.”

(LV)