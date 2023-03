Nieuwe Vrijbosfietsroute passeert in Kortemark

In Staden presenteerde Westtoer de Vrijbosfietsroute. Het traject van 50,6 kilometer gidst je door het zacht glooiende landschap en de groene zones van Staden, Houthulst, Hooglede en Kortemark.

De lancering van de Vrijbosfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar al geopend en de Vrijbosfietsroute is de negende van 18 nieuwe en vernieuwde fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld. Westtoer organiseert in 2023 een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk Visit West-Vlaanderen. Dit is een overkoepelend toeristisch platform dat vooral de fiets- en wandelmogelijkheden alsook de gastronomische troeven uit West-Vlaanderen presenteert. “De Vrijbosfietsroute laat je het zacht glooiende landschap van de westhoekgemeenten Staden, Hooglede, Houthulst en Kortemark ontdekken. Je passeert onder meer aan de Duitse Militaire begraafplaats in Hooglede en de Vredesmolen in Klerken. Onderweg geniet je van streeklekkers in de lokale horeca en van leuke picknickplekjes”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme.

Bewegwijzerd

Alle nieuwe en herwerkte routes worden als bewegwijzerde suggestieroute geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. Van deze routes zal er geen aparte folder meer verschijnen. De fietsnetwerkkaarten met de suggestieroutes zijn vanaf eind maart te koop in de webshop van Westtoer shop.westtoer.be en partners (diensten voor Toerisme, bezoekerscentra, boekhandels…). Via de website visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie over deze nieuwe fietsroute terug en kan er een gratis pdf-bestand met routekaart en gpx-bestand van het traject worden gedownload.