N-VA Brugge: “Park Steevens is pikdonker en onveilig”

Pikdonker en onveilig. Zo noemt N-VA Brugge de situatie van het nog maar recent aangelegde wandel- en fietspad langs Park Steevens in het Veltembos. “Het stadsbestuur wil pas volgend voorjaar verlichting plaatsen, maar wij dringen aan om toch al zo snel mogelijk tijdelijke verlichting te installeren”, zegt N-VA gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche.

Het wandel- en fietspad dat langs het Veltembos loopt, maakt deel uit van het nieuw aangelegde Park Steevens en werd op 27 oktober feestelijk ingefietst door het stadsbestuur. N-VA Brugge is op zich wel enthousiast over dit nieuwe parkje nabij het Interbad en een aantal scholen en meent dat het fietspad een goede zaak is voor fietsers om veilig naar school of werk te fietsen.

Wat N-VA Brugge wel tegen de borst stoot, is dat er langs deze heraangelegde weg geen lantaarnpalen staan waardoor wat een veilige doorsteek zou moeten zijn ‘s avonds verandert in een volslagen donker pad.

“Aan het einde van de Zandtiende of de Boomkwekerstraat stap of fiets je letterlijk in een zwart gat”, zegt Ilse Coopman, de voorzitster van Jong N-VA die zelf in de buurt woont en zo de problematiek zelf ondervond. “Het is bijzonder jammer want veel fietsers en wandelaars nemen deze doorsteek haast dagelijks. Scholieren gebruiken het pad voor en na school, Interbad-zwemmers passeren er en wandelaars en joggers ontspannen er na of vlak voor hun werkdag. Na valavond en voor het ochtendgloren zie je er geen steek voor je ogen. En nu de herfst al eens stormachtig uithaalt, liggen er ook dikwijls takken op de weg wat het helemaal gevaarlijk maakt.”

Verlichtingselementen

N-VA-gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche vroeg de burgemeester en de bevoegde schepen al om zo snel mogelijk verlichtingselementen te plaatsen maar kreeg geen bevredigend antwoord. “In het antwoord dat ik vandaag ontving zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dat het niet aangewezen is om nu reeds dure en fragiele armaturen te plaatsen omdat er nog veel grondverzet en betonwerken staan ingepland om het park verder aan te leggen”, zegt Van Den Driessche. “Het stadsbestuur zegt zich bewust te zijn van het probleem, maar vindt ‘het gevaar op schade veel te groot’ om dit risico te nemen en wil daarom pas de openbare verlichting plaatsen op het einde van het project, in het voorjaar van 2023. Wij van N-VA willen echter niet dat er zo lang wordt getalmd en dat er in afwachting van een definitieve oplossing al tijdelijke verlichtingselementen geplaatst of gehangen worden.”

Opmerkelijk: net vandaag stelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) via haar sociale media de plaatsing van verlichting op die locatie in het vooruitzicht. Gevraagd naar de timing liet de schepen weten dat deze ‘tussen 1 december en 1 maart zullen geplaatst worden’. “Ik dring aan op spoedige realisatie maar de werken moeten wel hun nodige doorlooptijd kennen.”