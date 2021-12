Kortrijk deelt 2.000 lichtsets uit om fietsers verlicht te laten rijden

Stad Kortrijk en de politiezone VLAS slaan naar jaarlijkse gewoonte de handen in elkaar om tijdens de donkere maanden de fietsers aan te zetten om zichtbaar, lees verlicht, rond te rijden.

Het preventieteam van de stad voerde de voorbije weken controleacties uit in de scholen. Nu voert de Politiezone Vlas controles uit op de openbare weg. De stad wil fietsers en steppers aanmoedigen om zich zichtbaar te verplaatsen en deelt daarom zo’n 2.000 lichtsets uit. “Maar liefst een derde van de fietsen van onze schoolgaande jeugd is niet in orde. Dat blijkt uit de controles door onze gemeenschapswachten. Het kan niet genoeg herhaald worden, zeker in deze donkere maanden: zorg dat de lichten van je fiets werken. Ook ouders dragen daar een verantwoordelijkheid”, aldus schepen van Axel Weydts (Vooruit).

Veilig in donkere dagen

“Door een combinatie van preventie, sensibilisatie en handhaving trachten we bij elke fietser het belang van zichtbaarheid in het verkeer te benadrukken. Zich veilig door het verkeer begeven in deze donkere winterdagen is in het belang van iedere weggebruiker. Met deze acties samen met de politie en preventiediensten werken we aan meer verkeersveiligheid in Kortrijk. Want elk ongeluk is er een te veel. (PVH)