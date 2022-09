Julie Vermeire probeert nieuwe project VéloVoordeel uit in Kortrijk

Om de Week van de Mobiliteit in schoonheid af te sluiten, pakt Stad Kortrijk uit met het ‘VéloVoordeel’. Het concept is simpel: wie naar het centrum van de stad fietst krijgt voortaan gratis consumpties en kortingen. “Op die manier stimuleert de stad tegelijk het fietsen en de lokale economie.” Julie Vermeire probeerde het uit.

Voor dit nieuw project schakelde de stad opnieuw de Kortrijkse start-up Swave in, dat eerder al het consumptieparkeren lanceerde, waarbij consumenten bij deelnemende handelaars een deel van hun parkeerkosten terugbetaald krijgen. VéloVoordeel is een primeur voor België. “Geen gedoe met registratie, het gemak is dat alles vanzelf gaat terwijl je fietst. Wie naar de stad fietst, wordt daarvoor beloond. Van de stad zelf kan je gratis consumpties krijgen en tal van prijzen winnen. Daarnaast bieden al zo’n 60 handelaars een VéloVoordeel aan”, duidt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Het concept van het VéloVoordeel is gloednieuw en uiterst gemakkelijk. “Als je inlogt op de Swave app leg je jouw locatie vast, we weten direct waar gestart wordt. Het toestel herkent ook de locatie waar je naartoe wil en stuurt een melding met de voordelen op.

Je kiest je gratis consumpties en kortingen en wisselt ze in bij deelnemende handelaars via de app. We hanteren als actieradius de Kleine Ring van Kortrijk”, zegt CEO Yencey Provoost van Swave. “We hebben dit op voorhand met enkele handelaars uitgewerkt. Je krijgt jouw VéloVoordeel enkel als je ook iets bij de handelaar spendeert. Zo krijg je een gratis bordje tapas pas bij 2 cocktails of een korting enkel als je 50 euro spendeert. Klanten zijn blij met hun voordeel, terwijl deelnemende handelaars in vele gevallen nieuwe klanten aantrekken”, zegt schepen van Ondernemen Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Het is een echt leuk initiatief, hopelijk volgen meer steden

Julie Vermeire, bekende Vlaming en media-madam, mocht het systeem in primeur uitproberen tijdens de perslancering aan het Parkhotel. “Daarnet heb ik over de kleine ring gefietst met de gsm in mijn handtas. Ik kreeg de melding en koos onder andere voor het bordje tapas hier. Die kom ik dan eens met m’n vriend of vriendinnen oppeuzelen. Ik vind het echt een leuk initiatief, hopelijk doen ze dat in nog meer steden”, zegt Julie. “Swave is intussen in gesprek met andere steden die eveneens interesse tonen. We hebben deze technologie ontwikkeld op vraag van stad Kortrijk, maar uiteraard kunnen we dit ook in andere steden lanceren. Het systeem is gemakkelijk en stimuleert zowel het fietsen als de lokale handelaars. Bovendien kunnen middelbare scholen en universiteiten hun studenten de juiste richting in sturen en ze daarvoor belonen”, vult Jencey Provoost aan.

Tal van prijzen

Je vindt alle deelnemende handelaars en hun VéloVoordeel in de Swave app. De eerste 5.000 mensen die het VéloVoordeel gebruiken krijgen een gratis consumptie van de stad. Bovendien maak je kans op één van de 20 pakketten ter waarde van 50 euro en een cadeaubon van 200 euro bij Cool Electro Cycles, als je voor zondag de app downloadt of gebruikt. Wie de app nog niet heeft, kan die downloaden via www.swave.be of rechtstreeks via de app stores. De eerste resultaten van dit proefproject worden eind september verwacht.