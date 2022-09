Burgemeesters Veurne en Diksmuide hopen op erkenning als Fietsstad nu fietssnelweg af is

Samen met de Provincie West-Vlaanderen openden het bestuur van Veurne en Diksmuide de nieuwe fietssnelweg F35 op het symbolische kruispunt aan de brug in de Roesdammestraat in Avekapelle/Veurne. Met deze laatste ontbrekende schakel van 4,5 km legt dit nieuwe fietstraject de verbinding voor de fietssnelweg tussen Pervijze en Avekapelle. Burgemeesters Peter Roose (Veurne) en Lies Laridon (Diksmuide) hebben het nieuwe fietspad samen met een delegatie van hun lokale bestuur officieel ingereden.

“Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om alle gronden te verwerven zodat we deze fietssnelweg F35 konden realiseren”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Daardoor heeft het dossier veel vertraging opgelopen, maar vandaag is het eindelijk zover! Dit is de finale schakel in de F35!”

Niet veilig

“Als we het samenvatten: aan de zuidzijde van de weg in Diksmuide en aan de noordzijde op grondgebied Veurne is er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Hiermee sluit het kruispunt ter hoogte van de N35 in de Pervijzestraat nu op een veilige manier aan op de fietspaden. In het gehucht Roesdamme is de passage ook een stuk veiliger gemaakt, door bij de herinrichting met wegversmallingen en enkelrichtingsfietspaden te realiseren. Daar waren de fietsvoorzieningen beperkt en moesten fietsers voor een groot stuk op de rijbaan fietsen, wat je niet bepaald veilig kunt noemen.”

“De korte stroken fietspad voldeden trouwens niet aan de normen van het Vademecum Fietsvoorzieningen en ze waren op heel wat plaatsen dan ook nog in slechte staat. Ook de middengeleider aan de Zoutenaaiestraat maakt dat fietsers veiliger en comfortabeler kunnen fietsen. Daarvan profiteren zowel scholieren van als wie van en naar het werk fietst, maar ook recreatieve fietsers.”

Nog meer

“We moeten allemaal inzetten op nog meer fietsen én op veilige fietsinfrastructuur”, zegt burgemeester Peter Roose. “Dat helpt ook om te vermijden dat onze wegen dichtslibben. We hebben al op heel wat plaatsen veilige fietspaden aangelegd, onder meer in het Suikerpark, bij de heraanleg van de N8 zullen de nieuwe fietspaden deze weg ook veel veiliger maken.”

“Volgend jaar is hopelijk de nieuwe fietsbrug klaar. En we blijven de mensen aanmoedigen en sensibiliseren om meer te fietsen. We willen Veurne promoten als ‘Veurne Fietsstad’.”

Fietsstad

Dat is ook de ambitie van burgemeester Lies Laridon en schepen Martin Obin. “Wij willen Diksmuide op de kaart zetten als ‘Diksmuide Fietsstad’, klinkt het in Diksmuide unaniem. “In ons dossier ‘Diksmuide Fietsstad’ is er ook aandacht om bietenstroken aan te leggen. We willen fietsen aanmoedigen zowel voor het woon- en werkverkeer als voor recreatieve tijdsbesteding. Het historisch centrum is al omgevormd als fietszone, ook de schoolomgevingen zijn aangepast. En Diksmuide is de eerste ‘Vive-le-Vélo’-stad. Toekomstgericht kijken we uit naar de aanleg van een feitstunnel tussen de binnenstad en de industriezone, een fietssnelweg aan de spoorweg en nog veel meer. Ook belangrijk is dat we blijvend aandacht besteden aan het onderhoud van onze fietspaden.”

In deze fietssnelweg heeft de Provincie 1,96 miljoen geïnvesteerd. In totaal kost dit project zo’n 2,5 miljoen euro, inclusief btw (wegenwerken, aanleg fietspaden, nieuwe grachten, signalisatieborden, bermen inzaaien, hagen aanplanten…). De Provincie krijgt 50 % subsidie van het Fietsfonds en de resterende kosten worden betaald door Veurne (0,31 miljoen euro) en Diksmuide (0,23 miljoen euro) voor onder meer wegenwerken, groenaanleg en wegmarkeringen.