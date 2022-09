Extra snellaadpunten voor elektrische auto’s in Brugge

Gebruikers van elektrische voertuigen hebben sinds begin deze week extra mogelijkheden om hun wagen snel op te laden in Brugge. In samenwerking met het Franse TotalEnergies plaatste Stad Brugge snelle laadpunten aan het Station (kant Rijselstraat) en aan het BMCC op het Beursplein.

Elke laadpaal heeft een vermogen van 100 kW en beschikt over twee laadpunten. Met de snellaadpunten aan het station en het beursgebouw wil de stad ook taxichauffeurs aanmoedigen om voor een elektrische wagen te kiezen.

“De shift naar elektrisch rijden is een belangrijke actie in ons Klimaatplan 2030”, zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet. “De stad wil dan ook sterk blijven inzetten op publieke laadinfrastructuur. Ook voor de oorsprong van de energie is er aandacht. De snellaadpunten werken op 100% groene stroom, afkomstig van de Zeebrugse windturbines.”

Honderden nieuwe laadpunten

TotalEnergies plaatste eerder al snellaadpunten op enkele randparkings net buiten de stadsrand. De recente plaatsing van de twee snellaadpalen in Brugge is voor Stad Brugge en TotalEnergies meteen de start van een langdurige samenwerking. TotalEnergies werd immers aangesteld voor de installatie van een groot aantal 22 kW publieke laadpunten in en rond Brugge. De eerste van honderden nieuwe laadpunten worden nog dit jaar geplaatst.

“De afgelopen maanden brachten we reeds in kaart waar nieuwe laadpunten nodig zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We selecteerden zelf enkele strategische locaties én gaven Brugse EV-rijders ook de mogelijkheid zelf een laadpunt aan te vragen in de buurt van hun woning. TotalEnergies kan nu hiermee aan de slag.”

(CGRA)