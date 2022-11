Eerste deel Magdalenastraat in Wervik afgesloten wegens afbraakwerken

Het eerste deel van de drukke Magdalenastraat tussen het kruispunt met de Koe- en Sint-Medardusstraat en het kruispunt met de Ten Brielenlaan is tot en met woensdag afgesloten wegens de afbraakwerken van het ‘Broederhuis’, een iconisch gebouw waarin destijds de Broeders Maristen woonden.

Er is een omleiding voorzien via de Sint-Jorisstraat en de Koestraat. Een halfuur voor en na de schooluren is de Sint-Jorisstraat een schoolstraat en wordt geen verkeer toegelaten. Op de belangrijke oversteekplaatsen stonden er gemachtigde opzichters en was er maandagmorgen ook politie. Het deel tussen de Sint-Jorisstraat en de Akademiestraat is uitzonderlijk in beide richtingen mogelijk. Er staan verkeerslichten.

De grote woning maakt plaats voor een vervangingsnieuwbouw met een administratief centrum en refter voor de achterliggende school De Graankorrel die 450 leerlingen telt.

Vorige week werd het dak al ontmanteld. Het eerste deel van het Broederhuis dateert van omstreeks 1860. Gedurende de grote vakantie in 1951 werd het verbouwd. Er kwam een verdieping bij en de chambrettes werden vervangen door slaapkamers. Gewezen directeur Bernard Maes postte deze nuttige info op de Facebookpagina van de oud-leerlingenbond.

Het naambord ‘Broeders Maristen …’ dat naast de voordeur hing, wordt bewaard voor het nageslacht. De beeldengroep, geplaatst ter gelegenheid van 90 jaar Broeders Maristen in Wervik, ligt opgeborgen onder het afdak.