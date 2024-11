“Veel mensen moeten eerst beboet worden, voor ze hun gedrag aanpassen”: Lo-Reninge strijkt in Vlaanderen het meest op door trajectcontrole

Lo-Reninge haalt in heel Vlaanderen de meeste opbrengsten uit z’n eigen trajectcontrole: 490 euro per inwoner.

“Uit de omgevingsanalyse van 2018 bleek dat er heel wat ongenoegen bestond bij de inwoners omtrent verkeer in hun woonomgeving”, zegt Lieve Castryck. “Ongeveer een derde van de inwoners zei vaak of altijd last te hebben van sluipverkeer (het vermijden van de N8). Bijna de helft van de inwoners ondervond vaak hinder van onaangepaste snelheid van auto’s en vrachtwagens in hun buurt. Eén vierde van de inwoners had vaak of altijd last van lawaai van het verkeer. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan en er werd geopteerd voor het invoeren van een zone 30 in de vier dorpskernen in 2020. Dit om de veiligheid maar ook om de leefbaarheid te verhogen. Wij hebben beschermde dorpskernen waar nauwelijks twee wagens naast elkaar kunnen passeren. Er is ook geen mogelijkheid om aparte fietspaden aan te leggen. De buitenschoolse opvang, de muziekacademie en twee scholen bevinden zich in deze kernen, evenals de lokalen voor onze jeugdverenigingen en een rusthuis.”

“De signalisatie werd aangebracht, er werd gesensibiliseerd, er werd een flitspaal geplaatst, en waar mogelijk werd de weg heringericht. Ondanks deze maatregelen bleven mensen te snel rijden door onze kwetsbare dorpen. In juni 2023 werden trajectcontroles ingezet om ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen gerespecteerd zouden worden. Het klopt dat heel wat mensen beboet werden, ondanks de correctiemarge en ondanks het sensibiliseren. Veel mensen moeten jammer genoeg eerst beboet worden, voor ze hun gedrag aanpassen. Ondertussen hebben de meesten hun gedrag aangepast. Nu rijdt ongeveer 0,72% van de bestuurders nog te snel en de trend is nog steeds dalend. Het aantal boetes neemt dus verder af, wat wij alleen maar toejuichen. Voor ons waren deze inkomsten nooit het opzet, wel integendeel. Wij zullen deze trajectcontroles behouden. De rust is teruggekeerd in onze schoolomgevingen en in onze kernen en dat willen we zo houden.”