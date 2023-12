Politie Westkust betrapt hardrijder die liefst 92 kilometer per uur in zone 30 rijdt

Politiezone Westkust hield maandag een flitscontrole op drie plaatsen in de zone waarbij in totaal 102 hardrijders betrapt werden. Opvallend was het resultaat in de Noordzeedreef in Oostduinkerke. Daar reed bijna de helft van de gecontroleerde bestuurders te snel in de zone 30. Een hardrijder reed er zelfs 92 kilometer per uur.

De politie Westkust stelde haar mobiele flitstoestel maandag op in drie locaties in de zone. Ze startten in de Noordzeedreef in Oostduinkerke waar zone 30 geldt. Daar viel meteen een opmerkelijk resultaat te noteren. “Tussen 7.30 uur ’s morgens en 9.30 uur ’s morgens werd de snelheid van 69 bestuurders gemeten”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “34 bestuurders respecteerden de maximale snelheid van 30 kilometer per uur niet. Dat is 49,3 %! Eén bestuurder reed zelfs 92 kilometer per uur. De snelheidsduivel werd geïntercepteerd en geïdentificeerd door onze ploeg.”

“We zetten onze weg verder naar de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort. 172 bestuurders werden gecontroleerd. Vier bestuurders reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 60 kilometer per uur. Tussen 13.35 en 15.35 uur tot slot stelden we de mobiele flitser op in de Koksijdeweg in De Panne. 888 bestuurders passeerden onze mobiele flitser. 64 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 78 kilometer per uur. (JH)