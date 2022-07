Politie Polder betrapt zes automobilisten onder invloed tijdens zomerbobcampagne

De verkeersdienst van politiezone Polder hield zaterdag overdag een alcoholactie in het kader van de zomerbobcampagne. Er werden zes bestuurders betrapt die teveel hadden gedronken.

Het ging om een grootschalige verkeersactie: de politie Polder controleerde tien uur lang, van 11 tot 21 uur. Er werd op drie plaatsen gecontroleerd: op de Staatsbaan in Kortemark, op de Iepersteen in Houthulst en in de Nieuwpoortstraat in Diksmuide.

“In totaal werden 387 voertuigen aan de kant gezet en moesten de bestuurders een controle ondergaan. Met 381 negatieve testen gaf het overgrote deel van de bestuurders het goede voorbeeld”, klinkt het bij Polder. “Helaas waren er ook twee bestuurders die een ademanalyse lieten optekenen met als resultaat alarm. De bestuurders moesten hun rijbewijs drie uur inleveren en kregen een onmiddellijke inning van 179 euro met een surplus aan administratieve kosten van 9 euro. Vier bestuurders lieten een positieve ademanalyse optekenen. Drie van deze bestuurders komen in aanmerking voor een voorstel minnelijke schikking voor een bedrag van 420 euro en administratieve kosten van 9 euro. Deze drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Eén bestuurder overschreed de grens van de onmiddellijke intrekking. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Deze bestuurder moet zich verantwoorden voor de politierechter.”

