Politie Oostende trekt bij drie autobestuurders rijbewijs in nadat ze positief testen

In de avond en nacht van dinsdag op woensdag trok de politie van Oostende bij drie autobestuurders het rijbewijs in na positieve tests.

Dinsdagavond rond 21.30 uur hield de politie een voertuig tegen in de Kasteelstraat in deelgemeente Zandvoorde. De bestuurder, een 38-jarige vrouw, blies positief en zag het rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken worden. Hetzelfde lot was een 28-jarige man beschoren. Tijdens een verkeerscontrole in de Torhoutsesteenweg, rond 1.30 uur nabij het Leopold I-plein, legde hij een positieve speekseltest af.

Tot slot diende de politie een uur later ook het rijbewijs van een 22-jarige chauffeur in te trekken. De man hanteerde een onaangepaste rijstijl in de buurt van de Strobloemlaan. Tijdens de daaropvolgende controle testte hij positief op drugs. De man kon geen rijbewijs voorleggen en ook geen verzekeringspapieren. Naast de intrekking van het rijbewijs werd personenauto dus ook getakeld.