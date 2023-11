Politie Kouter trekt drie rijbewijzen in van bestuurders onder invloed

Patrouilles van Politiezone Kouter moesten afgelopen weekend het rijbewijs intrekken van drie bestuurders die onder invloed rondreden in Torhout.

Een eerste keer greep de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in rond 3 uur in de Beerstraat, in het centrum van Torhout. Een 32-jarige man uit Tielt viel er op omdat hij nogal zeer ruim de bochten aan het nemen was. Hij werd aan de kant gezet en bleek onder invloed te zijn van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs zes uren afgeven.

Hetzelfde overkwam een 23-jarige man uit Roeselare zaterdagnacht. Eveneens rond 3 uur ‘s nachts werd de man op de Roeselaarseweg betrapt toen hij aan het zwalpen was over de weg. Ook hij legde een positieve ademtest af en moest het rijbewijs zes uren afgeven.

Een uur later werd ook een 34-jarige man uit Kortemark gecontroleerd in de Oostendestraat in Torhout. De man was eveneens onder invloed van alcohol en moest het rijbewijs voor de duur van 15 dagen afgeven. (JH)