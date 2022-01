Op deze drie locaties wordt straks het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer gecontroleerd

Tegen eind 2022 komen er op 19 locaties, waarvan 3 in onze provincie, regensensoren en slimme camera’s. Hun doel? Het inhaalverbod dat geldt voor vrachtwagens (van 7,5 ton en meer) bij neerslag handhaven. Dat liet Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten op vraag van Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht.

Het gaat over een federale maatregel die dateert uit 2004. Het is eigenlijk de taak van de federale wegpolitie om de naleving ervan te controleren, maar dit gebeurt al jaren nauwelijks. Door aanhoudende kritiek besloot minister Lydia Peeters dat het Vlaamse Gewest de politie wil ondersteunen hierin.

Er komen in West-Vlaanderen drie installaties die dit inhaalverbod moeten controleren: op de E403 tussen Wevelgem en Brugge, de E40 tussen Brugge en Oostende en E17 tussen Deerlijk en Gent.

Het gaat concreet over een neerslagsensor die zal verbonden zijn met een slimme camera. De software legt beelden van de potentiële overtreding vast, die wordt doorgestuurd naar verwerkingscentra waar een politieagent de beelden zal verifiëren. Of de politiediensten daar wel tijd voor zullen kunnen vrijmaken, is nog maar de vraag.

Verkeersonveilig

Volgens Annick Lambrecht is het echter heel belangrijk dat hier concrete stappen in worden gezet vanuit de Vlaamse regering. “Iedereen kent het probleem van opspattend water dat voor gevaarlijke situaties bij andere weggebruikers zorgt. Alle statistieken in verband met verkeersongevallen wijzen ook eenduidig op het gevaar van het zwaar vervoer. Bij regenweer is de zichtbaarheid slechter, daarom is het een goede zaak dat vrachtwagens dan op de rechtse rijstrook blijven. Het is in mijn ogen evident dat deze maatregel dan ook dringend moet worden gehandhaafd.”