Meer dan 7.000 euro geïnd bij controle op zwaar vervoer

Bij een gezamenlijke controleactie van politie Westkust en controle-orgaan GOCA gericht op zwaar vervoer werd vrijdag in Nieuwpoort voor 7.335 euro aan boetes geïnd. Het ging soms om zware overtredingen zoals het niet gebruiken van een tachograaf en het rijden met een versleten band.

De controle vond vrijdag overdag plaats en politie Westkust en het expertiseorgaan GOCA stelden in totaal 12 onmiddellijke inningen op. Dit voor een totaalbedrag van 7.335 euro. “De zwaarste overtreding betrof een bestuurder die reed zonder transportvergunning. Deze vergunning is essentieel om een vrachtwagen te mogen besturen. Een andere bestuurder gebruikte de tachograaf niet. Het niet gebruiken van de tachograaf is een ernstige overtreding want een vermoeide chauffeur zorgt voor gevaar op de weg. Bij één voertuig stelden we vast dat de koord van de band zichtbaar was. Ook hier bracht de bestuurder zichzelf en andere weggebruikers in gevaar want het risico op een klapband was groot. Ter plaatse moest een nieuwe band opgelegd worden vooraleer men de weg mocht verderzetten.”

“Elke beroepschauffeur moet een cursus vakbekwaamheid hebben gevolgd vooraleer hij of zij een vrachtwagen mag besturen. Tijdens onze controle merkten we op dat één bestuurder niet over het verplichte bestuurdersattest beschikte. Naast deze zware overtredingen stelden we nog diverse andere veiligheidsrisico’s en gebreken vast zoals enkele malen een defect licht, het ontbreken van een dodehoekspiegel, een band in slechte staat, het ontbreken van reflectoren, onvoldoende afdekking van opspattend water en het ontbreken van een stuk van de opspatbescherming.” (JH)