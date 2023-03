Bestuurders bleken zondag “wat in de wind”: verschillende rijbewijzen ingetrokken bij controles in Westhoek

Politiezone Arro Ieper voerde afgelopen zondag controles uit op het grondgebied van Mesen, Heuvelland, Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Vleteren.

“Tussen 13.30 tot 22 uur passeerden 1.050 bestuurders onze flitsers”, communiceerde Glenn Verdru. Bij de bekendmaking van de resultaten verwees de woordvoerder van politiezone Arro Ieper naar het “gure weer” op de controledag. “289 bestuurders hadden de wind in de rug, twee rijbewijzen werden ingetrokken.”

“230 bestuurders werden op alcohol gecontroleerd, zeven van hen waren wat in de wind. Ook hier werd één rijbewijs ingetrokken. De wind waaide eens uit een andere hoek op vlak van drugs: slechts één test was nodig en die was negatief. Er werden nog 34 andere inbreuken vastgesteld, waaronder op gordeldracht, verzekering en rijbewijs.” (TP)