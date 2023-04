Bestuurder verliest rijbewijs tijdens controleactie PZ Polder

De verkeersdienst van politiezone Polder voerde afgelopen weekend een intense verkeerscontrole uit op het rijden onder invloed. Er werd op drie plaatsen gecontroleerd en drie bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed.

De controles vonden zaterdag plaats in de Staatsbaan in Kortemark, in de Klerkenstraat in Houthulst en in de Dodengangstraat in Diksmuide. In totaal werden er 1.006 bestuurders gecontroleerd.

Eén bestuurder reed onder invloed. Het rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Twee andere bestuurders legden een ademtest ‘alarm’ en kregen hiervoor een onmiddellijke inning van 189,02 euro.

Tijdens de acties werden ook nog andere inbreuken vastgesteld. Zo werd een proces-verbaal opgesteld omdat de kentekenplaat van een aanhangwagen niet identiek was aan deze van het trekkend voertuig. Ook werd een niet-verzekerd voertuig getakeld. Een bestuurder die de plaats van de bromfietsers op de openbare weg niet respecteerde, kreeg een onmiddellijke inning opgelegd. Iemand anders kreeg een waarschuwing omdat die een voertuig bestuurde die niet verzekerd was. Tenslotte werd vastgesteld dat een bestuurder rondreed zonder de tonnagebeperking van 3,5 ton na te leven. (JH)