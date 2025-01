Al 2.087 rijbewijzen ingetrokken door gsm-gebruik achter het stuur: “Chauffeurs moeten beseffen dat ze zo levens in gevaar brengen”

Sinds 1 juni 2024 moeten in West-Vlaanderen bestuurders die tijdens het rijden hun gsm of een ander elektronisch toestel gebruiken, hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Na zeven maanden zijn in totaal 2.087 rijbewijzen ingetrokken. Overtreders krijgen ook een minnelijke schikking van 245,10 euro of kunnen worden gedagvaard.

Afleiding achter het stuur in het verkeer blijf een groot probleem én een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks tot vijftig doden en 4.500 gewonden in het verkeer gelinkt kunnen worden aan deze vorm van afleiding.

Filiep Jodts, procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen: “GSM-gebruik achter het stuur blijft een een issue. Ondanks de grote risico’s blijkt het gebruiken van gsm, smartphone of ander elektronisch apparaat tijdens het rijden een zeer hardnekkige gewoonte.”

In de periode van 1 juni tot en met 31 december werden 2.087 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, wat neerkomt op een gemiddelde van tien per dag.

Strenge aanpak blijft nodig

“Een strenge aanpak blijft noodzakelijk om een mentaliteitsverandering door te voeren en onze wegen veiliger te maken”, benadrukt Jodts. “Bestuurders moeten beseffen dat ze niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengen door tijdens het rijden op deze manier afgeleid te raken.”