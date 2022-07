Bijna 2.000 handtekeningen tegen de uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Lauwe

“Draagvlak? Welk draagvlak?” Het was de vraag die de organisatoren van de petitie tegen de nieuwe zone 30 in centrum Lauwe zich openlijk stelden. Dat ze in hun vraag niet alleen stonden, bleek gisteren toen de resultaten aan het gemeentebestuur werden overhandigd. 1.865 handtekeningen werden in handen van schepen Patrick Roose (Vooruit) gestopt.

Dat de gigantische zone 30, een ambitieus project met als doel het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers tot 0 te reduceren, op weerstand kon rekenen is zacht uitgedrukt.

Op 1 mei werd het plan tot uitvoering gebracht en zowat meteen regende het kritiek. Enkelingen gingen er aan de haal met een aantal van de borden, een deel van hen werd beschadigd en één grapjas plaatste ze zelfs te koop op een zoekertjessite.

Strijdvaardig

Het stadsbestuur bleef initieel doof voor de kritiek en schuilde zich achter het argument dat aanpassingen nu eenmaal tijd nodig hebben. “Het plan is er en het blijft er” klonk het toen strijdvaardig binnen de muren van het stadhuis.

In Lauwe was men echter niet van plan zich zomaar bij de feiten neer te leggen. Een vijftal Lauwenaars bundelde de krachten en lanceerde een petitie. “Van in het begin hebben we duidelijk gemaakt dat we niet tegen een zone 30 zijn en nog minder tegen een veilige omgeving voor iedereen die de weg op gaat”, klinkt het bij Maxime Soete. Hij was één van de vijf die woensdag de resultaten van de petitie naar de Grote Markt brachten.

“Alleen is de oppervlakte van die zone echt compleet van het pad af. Niemand die goed bij zijn hoofd is kan tegen een zone 30 aan een schoolpoort zijn. Alleen begrijpt geen kat waarom de invalswegen ook onder die zone vallen. We hebben bij de start van de petitie een alternatief voorstel gemaakt en om zeker te zijn dat er wel degelijk een breed draagvlak voor was, lanceerden we een online oproep. Mensen konden het internet of via papieren formulieren hun stem laten horen.”

Alternatief

Die petitie viel alvast niet in dovemansoren want de Lauwenaars kropen massaal in hun pen. “1.865 mensen! We schrokken er zelf van”, gaat Maxime verder. “Meer nog, niet alleen stemden ze tegen, heel wat onder die mensen schoven meteen hun argumenten naar voren. Het toont eens te meer aan dat het een onderwerp is dat hier enorm leeft en dat mensen echt wel bereid zijn om hun visie te delen.”

“Je moet natuurlijk de moeite doen om er naar te willen luisteren. Ook bij het stadsbestuur was men onder de indruk van de hoeveelheid handtekeningen. Zoiets kunnen ze niet langer negeren en ere wie ere toekomt: de schepen heeft beloofd dit alles mee te nemen in de evaluatie van het project. Meer nog, tijdens de volgende verkeerscommissie zal ons voorstel op tafel worden gelegd en worden besproken. Het is natuurlijk een zaak die we zullen blijven opvolgen en waar we ook aanwezig zullen zijn.”

Het burgerlijke verzet waarmee de Lauwenaars van zich lieten horen, zorgt meteen ook voor een rimpeleffect. “We hoorden ondertussen al enkele geluiden uit Menen”, sluit Maxime af. “Ook daar is er heel wat protest tegen de nieuwe en vooral grotere zone. Het zou me dan ook niets verbazen mochten we ook daar plots een petitie zien verschijnen.”