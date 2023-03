Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Dudzeelse Steenweg in Brugge over een traject van 4 kilometer en plant 230 olmen

Het Agentschap Wegen en Verkeer is maandag gestart met werken langs de Dudzeelse Steenweg (N376) tussen Dudzele en Brugge, in de richting van Brugge. Over een afstand van zo’n vier kilometer wordt de berm heringericht. Daarbij worden bestaande parkeervakken met tussenliggende plantvakken opgebroken en een nieuwe kantstrook aangelegd. Bovendien zullen in een latere fase 230 olmen aangeplant worden op de nieuwe berm ter compensatie voor de gerooide bomen voor de bouw van de geluidsschermen langs de N31 in Brugge.

“De opbraakwerken van de bestaande parkeervakken langs de Dudzeelse Steenweg (N376) is niet enkel nodig om de berm her in te richten, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van het stuk wegdek door de aanplanting van de 230 olmen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Aangezien we eerder bomen moesten rooien voor de werken langs de N31, is dit een mooie compensatie op een ideale plek.”

Meer groen

“Meer groen is van groot belang in een stad: het zorgt voor een gezonde en meer leefbare omgeving. Daarom zetten we in Brugge volop in op het aanplanten van groen: deze legislatuur werden al meer dan 77.000 bomen geplant. Als schepen van Openbaar Domein vind ik ook het vergroenen van de steenwegen belangrijk. Deze 230 prachtige olmen zullen de Dudzeelse Steenweg tot een mooie, groene weg maken,” benadrukt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De werken vinden plaats in twee fases. De eerste fase van de werken is gestart op maandag 6 maart en omvat volgende werkzaamheden: de opbraak van de bestaande parkeervakken met tussenliggende plantvakken en de aanleg van een nieuwe betonnen kantstrook, waarna de berm wordt opgevuld met teelaarde.

Drie zones

Deze werken zijn opgesplitst in drie zones:

De werken vanaf Sint-Jozef tot aan Kruisabeele duren tot en met vrijdag 17 maart. Tijdens de werkzaamheden is er éénrichtingsverkeer tot aan Kruisabele. Er wordt een omleiding voorzien naar Brugge via de Lodewijk Coiseaukaai.

In de zone Sint-Jozef tot Dudzele zal gewerkt worden tussen maandag 20 maart en vrijdag 7 april. Ook daar geldt éénrichtingsverkeer en een omleiding via de Lodewijk Coiseaukaai.

Tussen woensdag 12 en vrijdag 21 april zal er worden gewerkt op de Dudzeelse Steenweg tussen Kruisabele en Dudzele. Het verkeer tussen St-Jozef en Kruisabele kan dan in twee richtingen door. Er zal éénrichtingsverkeer gelden in Kruisabele richting Dudzele. Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer dat van Dudzele komt en richting Brugge rijdt via de Lodewijk Coiseaukaai.

Alle data zijn onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

230 olmen

In een tweede fase worden 230 olmen aangeplant op de berm langs de Dudzeelse Steenweg (N376). De aanplanting start pas in het najaar. De hinder zal tijdens het aanplanten van de bomen beperkt zijn. Voor deze werken zijn 20 werkdagen voorzien, dus ongeveer anderhalve maand werk.

Er zal tijdens fase 1 doorgaand verkeer mogelijk zijn voor verkeer dat van Brugge naar Dudzele rijdt. Het verkeer dat van Dudzele komt en richting Brugge rijdt, zal echter omgeleid worden. Dit geldt ook voor de bussen van De Lijn. Alle info op www.delijn.be.

Alle informatie over het project vindt u op wegenenverkeer.be/brugge