Zwerfafval in Nijverheidslaan Komen-Waasten opgeruimd

Afgelopen week stak een klein leger aan vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfafval te ruimen in de Nijverheidslaan. Het resultaat was zowel indrukwekkend als weerzinwekkend. “Schande aan de vervuilers maar eveneens schande aan ons dat we dit zomaar pikken”, fulmineerde een van de vrijwilligers.

De Nijverheidslaan is een van de drukste toegangswegen tot de grensgemeente en dwarst hierbij de industriezone. De verkeersas was al langer een doorn in het oog van de Komenaars.

“300 meter hebben we afgelopen en we konden meteen meer dan 20 zakken met zwerfafval vullen! Wat een fijn eerste beeld dat de mensen krijgen wanneer ze Komen binnen rijden!”

Joël Lindeboom is één van de vrijwilligers die, met grijptang in de hand, de plaats proper probeert te krijgen. “Het ergste is dat we volgende week opnieuw kunnen beginnen. Het gros van het afval is afkomstig van truckchauffeurs die hier langs de weg overnachten. Er zijn geen faciliteiten, dus komt alles naast de weg terecht. Van lege bierblikjes tot flessen gevuld met urine en zelfs zakjes met uitwerpselen. Een ronduit schandalig gedrag dat eigenlijk niet eens goed te praten valt.”

Faciliteiten truckers

Opmerkelijke aanwezige was Komens schepen voor Milieu Philippe Mouton. “De truckers dragen hier een grote verantwoordelijkheid maar we mogen niet alleen in hun richting wijzen”, liet hij optekenen.

“Vuil trekt vuil aan en voor heel wat passanten werd het normaal om hier het afval te dumpen. We zijn de vrijwilligers dankbaar maar uiteindelijk is dit hun verantwoordelijkheid niet. Met de gemeente zullen we weldra samenzitten met het gewest, die hier de bevoegdheid heeft. We zullen met aandrang vragen om hier aangepaste faciliteiten voor truckers te voorzien.”

