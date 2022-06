Zwemmen in open water aan de Abdijkaai in Kortrijk

Op bepaalde tijdstippen, en onder begeleiding van een redder, kan je sinds 16 mei opnieuw in het kanaal Bossuit-Kortrijk zwemmen. Dit tot en met 12 september, op maandagavond van 19u tot 21u.

De afgebakende openwaterzwemzone bevindt zich ter hoogte van het openluchtzwembad aan de Abdijkaai tussen sluizen 10 en 11 en is 420 meter lang. Een speciaal geïnstalleerd ponton geeft toegang tot de zwemzone. Er zijn trapladders en signalisatie voorzien voor de veiligheid. De beperkte scheepvaart en de goede kwaliteit van het water maken van deze plaats de ideale zwemzone.

Het Aqua Protect 3Team heeft een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur om het zwemmen in open water in een wettelijk kader, maar onder strikte voorwaarden mogelijk te maken voor iedere sportieve zwemmer. Er zal niet recreatief kunnen gezwommen worden. Je moet aangesloten zijn bij een van de triatlonclubs die deze zwemmomenten mogelijk maken. De momenten waarop kan worden gezwommen, zijn steeds onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden, waterkwaliteit, enzovoort. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd via de Facebookpagina van het Aqua Protect 3Team.

“Het sportzwemmen in Kortrijk is niet nieuw. Op vandaag kunnen enkel sportieve zwemmers er terecht en dit volgens de geldende regels en uren bepaald samen met de betrokken triatlonclubs. Voor wie toch recreatief wil zwemmen, zijn er natuurlijk nog altijd de prachtige buitenvoorzieningen in het zwembad LAGO Kortrijk Weide en vanaf 25 juni ook weer in het openluchtzwembad LAGO Kortrijk Abdijkaai”, zegt Wouter Allijns, Schepen van Sport.

De leden van de triatlonclubs Aqua Protect 3team (Kortrijk) en Tri Fit Team (Roeselare) en ook de inwoners van Groot-Kortrijk genieten van het voordelig tarief aan 20 euro. Als je geen lid bent van een van deze clubs, kan je je inschrijven via de Kortrijkse triatlonclub en kom je een seizoen lang kanaalzwemmen in Kortrijk aan 30 euro. Wie wil zwemmen aan de Abdijkaai kan terecht op www.kortrijk.be/kanaalzwemmen voor alle info en registratie.