Zulte vormt in 2023, 2025 en 2027 mee het decor van De Ronde

Zulte wordt Dorp van De Ronde in 2023, 2025 en 2027. De Ronde van Vlaanderen start alternerend in Antwerpen en Brugge, maar iedere keer als de startplaats Brugge is, komt er een uitgebreide passage in Zulte. “Dit wordt een nieuw hoogtepunt in onze wielertraditie”, zegt schepen van Sport Franky Decoster.

Met de Baloise Ladies Tour probeert Zulte zich al enkele jaren terug op de kaart te zetten als een wielerdorp. In 2016 was er een korte passage van De Ronde van Vlaanderen, maar toen doorkruisten de renners slechts kort Olsene. “Nu is het de bedoeling om alle deelgemeenten aan te doen en daar allerlei randanimatie te voorzien”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Het is geleden van eind jaren ’80 dat er nog een grote wielerwedstrijd in Zulte passeerde. De details werken we nog uit, maar in samenspraak met de Zultse verenigingen zullen we zorgen dat er ambiance is.” De Ronde is meer dan alleen een wielerwedstrijd, het is een volksfeest”, klinkt het bij Nicolas Denys, zoon van gewezen gouverneur André Denys. “De eerste 120 à 130 kilometer rijden de renners van de startplaats in Brugge naar Oudenaarde om daar de finale te rijden over de klassieke hellingen. De aanloop daarnaartoe staat vooral in het teken van het enthousiasme van de supporters langs de weg en eventuele toeristische bezienswaardigheden in de dorpen waar we passeren.” In Machelen krijgt alvast Frans De Mulder een moment in de spotlights. “Hij won in 1960 de Vuelta op 22-jarige leeftijd”, zegt Simon Lagrange. “Zijn monument naast het rondpunt in de Dorpsstraat komt zeker aan bod bij de passage.”