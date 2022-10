Zorg en passie in nieuw jasje: eigen logo en website voor gemeentelijke woonzorgcentra in Wevelgem

De gemeentelijke woonzorgcentra Het Gulle Heem en Elckerlyc hebben nieuwe logo’s. Die sluiten beter aan bij de huisstijl van de gemeente Wevelgem. Tegelijkertijd kregen ze ook een nieuwe, toegankelijke website. De nieuwe stijl werd feestelijk onthuld. Voor de gelegenheid was er voor de bewoners een flink stuk taart.

Wie tot dusver op internet zocht naar Het Gulleheem en Elckerlyc, kwam terecht op de webpagina van de gemeente Wevelgem. Nu krijgen die woonzorgcentra een eigen website, wat hen zichtbaarder en toegankelijker moet maken.

“We wilden de website zo persoonlijk en authentiek mogelijk maken”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Een fotograaf ging langs om beelden te maken van de bewoners en het personeel, maar ook van de kamers zijn heel wat foto’s te vinden op de website. Met aanvullende informatie over oppervlakte, faciliteiten en prijzen zullen de woonzorgcentra volledig transparant zijn over hun werking en infrastructuur.”

Tegelijkertijd krijgen Het Gulle Heem en Elckerlyc een nieuwe huisstijl en een nieuw logo, dat visueel beter aansluit bij de huisstijl van de gemeente Wevelgem. Je kan het nieuwe logo nu al zien op onder meer de informatiezuilen en de wegwijzers. En het prijkte zelfs op de grote taart die feestelijk werd aangesneden door de burgemeester en uitgedeeld aan de bewoners van de twee woonzorgcentra. Later krijgen ook de lokale dienstencentra Martha (Moorsele), Het Knooppunt (Gullegem) en Elckerlyc (Wevelgem) een nieuwe huisstijl.

Nieuwe baselines

“Goede, kwalitatieve zorg is heel belangrijk in ons woonzorgcentrum en assistentiewoningen, maar we willen meer bieden dan dat”, zegt Brecht Clauws, directeur van wzc Het Gulle Heem. ‘We willen ook zorgen voor een warme thuis voor onze bewoners. Zorgen en leven kan je niet alleen, vandaar onze nieuwe baseline ‘Samen leven, samen zorgen’.”

“Ondersteuning van ouderen en van hun mantelzorgers behoort tot de doelstellingen van Elckerlyc”, zegt Sylvie Desmet, directeur van wzc Elckerlyc. “Dat uit zich in het aanbod van ons lokaal dienstencentrum, ons kortverblijf, de aangepaste assistentiewoningen, het Infopunt Dementie en het woonzorgcentrum. Zorgen voor onze mensen is niet alleen onze job, maar vooral onze passie. Daarom luidt onze baseline: ‘Jouw zorg, onze passie!’”

