Zo zal de nieuwe accommodatie van TC Zedelgem eruitzien: “Dankzij padel zullen we ons ledenaantal verdubbelen”

Vijf tennisvelden, vier padelvelden én een pickleballveld: tegen midden april zal tennisclub TC Zedelgem een totale metamorfose hebben ondergaan. “Een droomgeschenk voor ons vijftigjarig bestaan”, lacht voorzitter Matthias Claeys. Voor het project sloeg de club de handen in elkaar met het gemeentebestuur, dat stevig investeert in de vernieuwing van de sportsite De Groene Meersen.

Sinds 1974 ontplooit TC Zedelgem haar activiteiten op de sportsite de Groene Meersen, waar de club de gronden kosteloos ter beschikking krijgt van de gemeente Zedelgem. Al vele jaren ijvert de club voor nieuwe terreinen en binnenkort is het eindelijk zover. “De gesprekken werden destijds opgestart door mijn voorganger Marc Schotte”, vertelt Matthias Claeys, die een jaar terug het roer overnam. “Ik ben bijzonder blij dat ik ze kon afronden. Voor ons vijftigjarig bestaan is dit uiteraard een droomgeschenk.”

“De vraag naar padelvelden was heel groot, niet enkel bij de eigen leden”, aldus Mathias Claeys. © AFr

De ontmanteling van de zes oude tennisbanen is intussen volop aan de gang. Tegen halfweg april zullen op de site vijf nieuwe tennisbanen en vier padelterreinen verrijzen. “De tennisvelden schuiven op richting de voetbalvelden en de padelterreinen komen er in een L-vorm rond”, gaat Matthias verder. “De vraag naar padelvelden was heel groot, niet enkel bij de eigen leden. Onze club telt momenteel een 350-tal tennissers, maar dankzij padel zal dit aantal normaal gezien verdubbelen. Zich lid maken, kan nu al. Alle terreinen zullen trouwens verlicht zijn.”

Ook pickleball, petanque en darts

Vlakbij het clubhuis komt ook nog een pickleballveld. Pickleball is een kruising tussen badminton, tafeltennis en klassiek tennis. Naast het pickleballveld worden ook nog petanquebanen aangelegd en in het clubhuis komt dartsaccommodatie. Met het project is een investering van 440.000 euro gemoeid. De Vlaamse overheid komt over de brug met een subsidie van 330.000 euro. De rest betaalt de club zelf. “Dit project is zonder twijfel een kwaliteitsinjectie voor de Groene Meersen op het vlak van accommodatie. Het clubhuis blijft voorlopig zoals het is, maar zal over een paar jaar ook vernieuwd worden”, besluit Matthias.

Nauwe samenwerking

Voor het project werkt TC Zedelgem nauw samen met het Zedelgemse gemeentebestuur. “We brachten elk onze geplande projecten en eigen middelen samen”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Onze gemeentelijke diensten bogen zich over de subsidievoorwaarden en stelden samen met de tennisclub een goed onderbouwde subsidieaanvraag op. Het bundelen van krachten werpt haar vruchten af.”

“Verenigingen of clubs die projectideeën hebben en net als TC Zedelgem de handen uit de mouwen steken en willen investeren, kunnen de gemeente contacteren”, vult schepen van Sport Charlotte Vermeulen (CD&V-Nieuw) aan. “We zoeken graag naar synergieën en verkennen samen subsidiemogelijkheden.”

Andere investeringen

Ook in de rest van de sportsite de Groene Meersen gaat de gemeente stevig investeren. “De kleedkamers van de voetbalclub worden vernieuwd en daarbij wordt gefocust op multifunctioneel gebruik door verschillende sporters. Voorts investeren we ook in een flink aantal energiebesparende maatregelen zoals dakrenovatie, aanpassen van verlichting en stookplaatsrenovatie. We trekken hiervoor 2.785.000 euro uit”, besluit schepen Vermeulen. (AFr)