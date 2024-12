Zie ginds komt de… heli uit Spanje weer aan: Sinterklaas zorgt voor opmerkelijke aankomst in Vrije basisschool Driespan

Van een entree gesproken: in de Gistelse deelgemeente Zevekote kwam Sinterklaas niet met z’n bekende paard of stoomboot aan. Nee, Sint en Piet opteerden dit keer voor een helikopter.

De kinderen van Vrije basisschool Driespan zullen 6 december niet zo snel vergeten. Naar jaarlijkse gewoonte wachtten de kleuter- en lagere klassen de goedheilige man en z’n hulpje op. Maar een intrede als deze zagen ze niet aankomen. Kort voor 9 uur kwamen de Sint en z’n met roet besmeurde hulpje aangezet met een helikopter. Landen deden ze in een grasveld vlak naast de school. “We hebben een patent op opvallende Sinterklaasintredes”, zegt directeur Livio Proot. “De voorbije jaren kwam Sinterklaas bijvoorbeeld aan in een carnavalskar, tractor of speedboat op een trailer. Ook dit jaar mochten we de intrede niet zomaar laten passeren. De ouders van leerling Louis uit het tweede leerjaar, Dieter Vanoverberghe van DVM Trans, blijkt heel goede contacten te hebben met de Sint en een helikopterbedrijf. Zo konden we een mooi welkomst organiseren.”

Strakke wind

De helikoptervlucht hing aan een zijden draadje omwille van het slechte weer de dag voordien en de strakke wind vrijdagochtend. Maar eind goed al goed. Toen de heli naderde, kwamen de kinderen ogen te kort, terwijl menig ouder de smartphone in de aanslag hield om het toch wel magische moment vast te leggen. De kinderoogjes straalden van de pret. En de Sint zelf? “Ik kom toch nog liefst van al te paard of met de stoomboot aan”, knipoogt de bebaarde man. “Maar ook ik moet mee met de tijd. Het zijn tegenwoordig drukke dagen en we vliegen letterlijk van hier naar daar, van het één naar het ander. Deze helikoptervlucht met die strakke wind was toch een heel avontuur. Kijk, mijn benen trillen er nog van!”

Na de aankomt per heli voerden de zesdejaars een toneeltje op en werd nog een hele tijd feest gevierd met cadeautjes en veel lekkers.