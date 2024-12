Zevenjarige Bas loopt 18 km voor goed doel: “Ingesprongen voor mijn zieke broer”

Basisschool Spelenderwijs heeft net voor de kerstvakantie 644 kilometer gelopen ten voordele van De Warmste Week. Maar de held van deze actie was Bas Vandamme (7). Hij liep zijn eigen zeven kilometer, maar ook de elf kilometer van zijn zieke broer Mathis.

Bas Vandamme woont met papa Thijs, mama Lies Demolder en broer Mathis (9) in de Sint-Rijkersstraat. Beide broers lopen school in basisschool Spelenderwijs; Mathis in het vierde leerjaar, Bas in het tweede. Allebei keken ze uit naar vrijdag 20 december. Die dag stond immers de scholenloop ten voordele van De Warmste Week gepland.

“Onder het motto dat sport en beweging erg belangrijk zijn, lopen bij mooi weer alle leerlingen van Spelenderwijs elke vrijdag een half uurtje in open lucht”, vertelt mama Lies. “Ik vind dat heel positief! In aanloop naar De Warmste Week hadden de kinderen een blad meegekregen om kilometers te sponsoren. Onze Bas zou zeven kilometer lopen, Mathis elf. Maar op vrijdag 20 december lag Mathis ziek in bed en kon hij niet meedoen.”

Trots

“Eén toer was 1 kilometer”, vertelt Bas. “Om op te warmen, hebben we eerst met alle kinderen een rondje gewandeld. Ik heb drie kilometer gelopen en nadien was al snel de klas van Mathis aan de beurt. Omdat mijn broer thuis ziek was, heb ik beslist om zes van zijn rondes te lopen. Kort na de middag was het opnieuw aan mijn klas voor onze drie laatste kilometers. En een uur later heb ik nog vijf kilometer voor Mathis gelopen. Mama, oma en opa zijn komen supporteren. Dat was heel fijn. ’s Avonds was ik wel extra moe. En ’s anderendaags had ik pijn aan mijn benen. Maar ik ben trots dat ik zo sportief ben geweest en heb doorgezet. Ik voetbal ook in Alveringem en doe dat ook heel graag.”

Projecten

“De school – dat zijn de leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders – heeft uiteindelijk 644 kilometer bijeengelopen en 1.644,10 euro kunnen inzamelen voor projecten tegen eenzaamheid. Ik ben trots op de school en extra trots op Bas”, glimlacht mama Lies.