Zet de bijtjes in de bloemetjes (en tel ze)

De Knack-actie ‘Maai Mei Niet’ loopt op volle toeren. Om een overzicht te krijgen van het aantal voedselbronnen voor bijen en vlinders, is er straks ook een Bloementelweekend.

Flink wat regen, een paar dagen mooi weer en de tuin is in een wip helemaal ontloken. Zeker als je meedoet aan de actie Maai Mei Niet van Knack, waarbij er wordt opgeroepen om een maand lang je gras, of op zijn minst een deeltje, niet te maaien.

Zo geef je bloemen en andere cruciale voedingsbronnen voor onder meer vlinders en bijen alle kansen. Vooral die laatste krijgen het hard te verduren en zijn broodnodig voor een gezond ecosysteem. Je kan je tuin daarvoor nog steeds registreren. Heel wat bekende koppen als Wim Lybaert schaarden zich al achter het project.

Nationale nectarscore

Dit jaar gaat er ook bijzondere aandacht naar het Bloementelweekend. In het weekend van 26 tot en met 28 mei wordt gevraagd om de bloemen te tellen op één vierkante meter van een stuk gras dat niet gemaaid is. De resultaten kan je dan ingeven op de website, waarna zo een Nationale Nectarscore kan worden opgesteld. Vorig jaar werd al duidelijk dat de tweede editie bijzonder succesvol was met de deelname van vele duizenden Vlamingen. Door hun gras deels niet te maaien, slaagden ze er samen in om elke dag maar liefst 17 miljoen bijen van eten te voorzien. Wie hen een extra duwtje in de rug wil geven, kan een stuk graszode verwijderen en extra bloemen planten. Je kan ook je gras maaien in leuke bogen of cirkels. Die wisselende lengte zorgt voor temperatuurverschillen, wat vlinders dan weer erg appreciëren.

Lang gras biedt overigens nog meer voordelen. Los van het weinige werk houdt langer gras ook water beter vast en zorgt het er ook voor dat je gazon minder snel vergeelt. In de zomer bijvoorbeeld moet je dan veel water verspillen om kort, droog gras weer groen te krijgen, wat niet zo duurzaam is natuurlijk.

Info: www.maaimeiniet.be