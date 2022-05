Zero Waste Week in middelbare school De Bron in Tielt: “Leerlingen nog meer bewust maken”

Naar aanleiding van de Zero Waste Week, die van 1 tot en met 7 mei in Tielt loopt, is er in middelbare school De Bron in Tielt sinds maandag 2 mei een kleine tweedehandsshop met kledingstukken van en voor leerlingen. “We springen graag op de kar van Zero Waste om onze leerlingen nog meer bewust te maken van overproductie -en consumptie, en onze wegwerpcultuur”, vertelt Charlotte Decroubele, een van de leraren die het initiatief namen voor de tweedehandsshop.

“Per jaar worden zo’n 100 miljard kledingstukken geproduceerd. Gemiddeld kopen we 46 nieuwe kledingstukken per jaar. Kledingstukken die weggegooid worden, komen op afvalbergen terecht in ontwikkelingslanden zoals Ghana en Chili”, zegt Charlotte Decroubele. “De hoogste tijd dus voor een heuse bewustmakingscampagne.”

Tweedehandsshop open tot en met 10 mei

Nadat alle leerlingen van de school informatie kregen over de afvalproblematiek die met de productie en consumptie van kleding verbonden is, werd hen gevraagd om zelf kledingstukken mee te brengen naar school die ze nooit of nauwelijks dragen.

“Die kledij hebben we netjes verzameld en is nu te koop in onze tweedehandsshop”, vertelt Isabel Hallemeersch, lerares fysica en wiskunde in De Bron. “Sinds maandag kunnen onze leerlingen er terecht om ofwel kledij om te ruilen of aan te kopen voor slechts 1 euro. Zo willen we op een bescheiden manier bijdragen aan de reductie van de afvalberg.”

De tweedehandsshop in De Bron is toegankelijk voor leerlingen van de school tot en met dinsdag 10 mei, telkens tijdens de middagpauze. “Kledingstukken die geen nieuwe eigenaar vinden, schenken we weg aan hulporganisaties”, verduidelijkt Inge Almey, beleidsmedewerker van de school, die bij het project betrokken is.

Andere activiteiten: uitwisselingsproject ‘duurzame school’

De tweedehandsshop is niet het enige initiatief dat in De Bron genomen wordt naar aanleiding van Zero Waste Week. “Tweedejaars Grieks-Latijn en Latijn zullen op woensdagnamiddag 4 mei onze speelplaats en mooie schooltuin afvalvrij maken”, vertelt Els Merveillie.

Het verzamelde afval zullen de leerlingen in de muziekles creatief verwerken tot muziekinstrumenten. Dit kadert binnen een uitwisselingsproject voor deze leerlingen met partners uit Middelburg in Nederland. “Het thema van dat project is duurzaamheid en ‘smart schools’. Op 16 mei brengen onze leerlingen een bezoek aan hun partners in Middelburg”, besluit Els Merveillie.