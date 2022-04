Zeezwemster Marieke Blomme begeleidt komende zomer zwemtochten tussen Nieuwpoort en Oostende

Wie ooit de droom koesterde om de Belgische kustlijn of toch ten minste een deel daarvan af te zwemmen, kan die droom komende zomer onder begeleiding van zeezwemster Marieke Blomme, waarmaken. “Al is enige voorbereiding van groot belang”, klinkt het bij Marieke.

Komende zomer kan je zelf een deel van de kustlijn afzwemmen onder professionele begeleiding. Marieke Blomme zwom vorig jaar als eerste Belgische vrouw de volledige kustlijn af in een recordtijd van 18 uur 45 minuten. Komende zomer kan de ervaren zwemmer een deel van Mariekes tocht ondernemen. In samenwerking met provinciebedrijf Westtoer trekken maximaal veertig zwemmers in juli en augustus het zeegat in tussen Nieuwpoort en Oostende.

“Ongeacht leeftijd, gender, afkomst, topsporter of recreant: iedereen die zich goed voorbereidt, kan hieraan deelnemen”, duidt Marieke. “Je moet echter wel kunnen voorleggen dat je al eens aan een open water event hebt deelgenomen en minstens vijf kilometer in open water hebt gezwommen. Op die manier weten we dat de deelnemers de afstand zeker kan overbruggen. Professionele omkadering is echter belangrijk. Samen met mijn team, waaronder een schipper, een redder, enzovoort, begeleiden we de zwemmer en er wordt een volledig vaarplan uitgetekend. Het enige wat de zwemmer moet doen is zwemmen.”

Weersomstandigheden

Het plan is om gedurende de vakantiemaanden te zwemmen, maar er is nog een plan B. “Vorig jaar kregen we te maken met bijzonder slechte weersomstandigheden. We hopen uiteraard van niet, maar als we ook komende zomer dergelijk weersomstandigheden krijgen, dan kunnen we de zwemtochten ook nog in september laten doorgaan. Veel hang af van het weer. De deelnemers zullen pas enkele zagen op voorhand duidelijkheid krijgen of de zwemtocht kan doorgaan”, aldus Marieke.

De deelnameprijs bedraagt 250 euro per persoon of 80 euro per persoon in een team van vier zwemmers.

Inschrijven kan via www.allcovercoastswim.be.