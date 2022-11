Zaterdag opendeurdag vernieuwde spelotheek en babytheek in Heist

Zaterdag 26 november opent vzw De Wip zijn vernieuwde spelotheek mét babytheek op het gelijkvloers in de de Vrièrestraat 26 in Heist. De vrijwilligers maken er een feestmoment van. Iedereen is van 10 tot 17 uur welkom op deze opendeurdag.

Om 10 uur vindt de officiële opening plaats, met speech én doorknippen van het lint, en om 14 uur voorziet de Wip een verrassingsact voor de kinderen.

“Met speciale dank aan het gemeentebestuur Knokke-Heist voor het beschikbaar stellen van de infrastructuur en aan het Streekfonds West-Vlaanderen en serviceclub Kiwanis Brugge Achelois voor het sponsoren van het babymateriaal”, aldus coördinator Karolien Schotte.

(DM)