Yannick (53) is de Krak van Jabbeke: “Zilveren jubileum gevierd met giften voor goed doel”

Yannick Maertens (53) schonk naar aanleiding van 25 jaar Wheel Service Maertens maar liefst 9.125 euro aan vzw Huis Snello, een onderkomen in opbouw voor jongvolwassenen met een beperking. Ondanks de bescheidenheid – zo voerde hij geen campagne voor de Krakverkiezing – werd de ondernemer de Krak van Jabbeke.

Yannick Maertens Privé Yannick Maertens werd geboren op 3 maart 1971 in Oostende en groeide op in Eernegem, waar hij ook school liep aan de lokale basisschool. Met zijn vrouw Valerie Vermeulen bouwde hij het bedrijf uit. Samen hebben ze drie dochters: Lies (27), Laura (26) en Lore (20). Yannick is een trotse jonge opa, die zijn kleinzoon Victor (2) graag in de watten legt. Loopbaan Studeerde automechanica en werd na enkele jobs al op zijn 26ste oprichter-zaakvoerder van Wheel Service Maertens in Zerkegem. Vrije tijd Is een trotse jonge opa en familieman. Ook een fervent fietser, die al diverse klassiekers in binnen- en buitenland reed. Gaat graag op reis om de wereld te verkennen.

Na zijn studies automechanica – en voor en na zijn legerdienst – werkte Yannick in de garagesector. Bij de Toyotagarage in Oostende kwam er de passie voor banden. “Men had er een uitlijntoestel gekocht en ik merkte hoe graag ik dat deed. In 1997 begon dan het grote avontuur, met de aankoop van deze grond en het gebouw. In drie bouwfasen hebben Valerie en ik het uitgebouwd tot het modern bandenbedrijf dat het nu is. Het werk mag je niet onderschatten. Zo’n band weegt tot 20 kilogram en de wielen van bepaalde luxewagens kunnen wel tot 40 kilogram wegen. Het spel van de verkoop blijft hetzelfde, wat je ook verkoopt. Maar ik ben geen verkoper-verkoper, ik zie mezelf eerder als een adviseur en hoop vooral dat de klant tevreden is met het eerlijke advies dat ik geef. Je moet iemand die maar 2.000 kilometer rijdt per jaar immers geen Michelinbanden verkopen.”

In het bedrijf werken naast Valerie – momenteel ondergaat ze een intense behandeling tegen leukemie – en Yannick drie medewerkers: Pieter Delaere, Koby Kerckaert en Diego Haesebrouck. “Yannick is eigenlijk meer dan een baas, hij is er echt voor ons,” getuigt Pieter, die er reeds tien jaar werkt. “We hebben hier immers ook al lief en leed gedeeld.”

IJsberenduik

Pieter doelt op het plotse overlijden twee jaar terug van zijn kompaan Filip Dewulf, die ten gevolge van slokdarmkanker overleed. “Filip was een positivo, als hij ergens maar 1% kans op had zei hij gewoon dat hij die 1 op honderd was. En een sfeermaker. Hij stimuleerde ons ooit tot de ijsberenduik in Oostende. Maar wie daagde zelf niet op?” haalt Yannick mooie herinneringen op.

“Dat alles, en ook de langdurige intense behandeling van mijn vrouw, maakt wel dat je relativeert. Ik droom nog om dit bedrijf jaren te runnen, maar je weet nooit wat er op je afkomt. En je bent maar zo sterkt als je zwakste schakel, zonder deze fantastische medewerkers zouden we niet staan waar we nu staan. Een ding is zeker, de dag dat ik met tegenzin naar beneden kom om te gaan werken, zal ik het niet lang meer doen. Nu heb ik eigenlijk zelden het gevoel dat dit werk is”, vertelt Yannick nog.

Jubileum

Het 25-jarig bestaan van Wheel Service Maertens ging niet onopgemerkt voorbij. “We wilden echter geen tientallen flessen champagne en boeketten. Daarom vroegen we aan familie, vrienden, klanten, leveranciers… om een goed doel te steunen. Huis Snello kennen we zeer goed omdat Koen Ongenae hier trouwe klant is, en vooral ook een lokaal project. Een aantal klanten hebben echt wel een stevige duit in het zakje gedaan. Dat ik deze Krakverkiezing win, brengt hopelijk ook weer wat aandacht voor huis Snello met zich mee”, besluit Yannick. (PA)