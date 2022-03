WZC Vincenthove trekt weg uit de Dokter Delbekestraat: “Nieuwe vestiging moet meerwaarde zijn voor iedereen”

Vijf organisaties uit de zorg- en gezondheidssector willen samen een zorgsite realiseren in het centrum van Roeselare. Waar deze site precies zal zijn, weten ze zelf nog niet maar het zal hoogstens op een kilometer van het Roeselaarse station zijn.

BEN Woonzorgnetwerk, de nieuwe naam voor Vincenthove uit Roeselare en Open Kring uit Ardooie, gaat een unieke samenwerking aan met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo, het Centrum voor Ambulante Revalidatie Roeselare, het Centrum voor Ontwikkelingstherapie Roeselare en de Christelijke Mutualiteiten.

Deze vijf organisaties belegden een persconferentie in de gebouwen van de CM in de Beversesteenweg om die samenwerking aan te kondigen. “Wij zullen op een nieuwe site een nieuw woonzorgcentrum én nieuwe assistentiewoningen bouwen”, vertelt Soetkin Kesteloot van BEN Woonzorgnetwerk. “Wij zullen inderdaad de site Vincenthove in de Dokter Delbekestraat en de assistentiewoningen in de Rijselstraat verlaten. Momenteel hebben we 130 bewoners en 40 assistentiewoningen, maar wij botsen qua infrastructuur en werking op onze limieten. We moeten toekomstgericht werken en onze huidige gebouwen zijn gewoon te klein of voldoen niet aan de eisen om alles te realiseren wat we willen doen. De woonzorgcentra van de toekomst zullen weliswaar kleinschaliger zijn maar meer comfort bieden aan de bewoners.”

In een levendige buurt

“Onze nieuwe vestiging moet een absolute meerwaarde zijn voor iedereen. Daarom zijn we heel tevreden dat we met vijf partners zijn die elkaar gevonden hebben in dit project. Het zijn stuk voor stuk partners die ook op hun limieten botsen op de locaties waar ze nu zitten en die dus ook meer ruimte nodig hebben. Het zal inderdaad een grote site worden waar BEN Woonzorgnetwerk, Largo, het Centrum voor Ambulante Revalidatie, het Centrum voor Ontwikkelingstherapie Roeselare samen zullen gevestigd zijn. We willen absoluut een centrale locatie op maximum een kilometer afstand van het station.”

“We willen bovendien onze site in een levendige buurt waar veel mensen wonen. We willen volop inzetten op een uitgebouwde buurtwerking die onze diensten kunnen versterken. Zo willen wij een goed restaurant op onze site dat niet alleen voor bewoners en medewerkers zal open zijn maar voor iedere Roeselarenaar. De mooie tuin waarvan we al dromen moet ook toegankelijk zijn voor de buurt en de vergaderzalen die er zullen zijn, komen niet alleen onze organisaties ten goede maar ook de buurt verenigingen.”

Het klinkt vreemd maar vandaag weten de partners nog niet waar de nieuw te bouwen site zich exact zal bevinden. Er lopen momenteel actief gesprekken om een geschikte locatie voor de zorgsite te bepalen. “We hebben de ambitie om duidelijkheid te scheppen over de exacte locatie van de zorgsite aan de medewerkers, bewoners en familieleden van het woonzorgnetwerk en de klanten van de verschillende diensten tegen de zomer van 2022”, besluit Stefanie Compernolle van Largo.