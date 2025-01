Wout (18) is de Krak van Hooglede: “Ik droom van profbestaan, maar ik blijf realistisch”

Wout Hemeryck (18) uit Gits is al van kleins af aan gepassioneerd door het wielrennen en kreeg die microbe te pakken door papa Tom en broer Lowie. Hij is verkozen tot Krak van Hooglede: “Ik vind het natuurlijk leuk om te winnen, maar er waren geduchte concurrenten!”

Wie is Wout Hemeryck? Wout Hemeryck (18) woont in Gits. Zijn ouders Tom Hemeryck en Bettina Coghe zijn trouwe fans en ook broer Tom supportert mee tijdens de sportprestaties van Wout. Opleiding Wout studeert industrieel ingenieur en zit in zijn eerste jaar. Hij zit samen met broer Tom op kot in Gent. Vrije Tijd Zijn vrije tijd gaat allemaal op in wielrennen. Wout komt uit een sportieve familie en kreeg de liefde voor het fietsen te pakken door zijn papa en oudere broer. Wanneer Wout geen les heeft, is hij steeds te vinden op de fiets in de Gentse regio. In het weekend keert hij terug naar zijn ouderlijke huis in Gits om te trainen en om deel te nemen aan wedstrijden.

“Toen ik zeven was sloot ik me aan bij de club ‘Jonge Renners Roeselare’ en sindsdien ben ik niet meer gestopt met wielrennen. De microbe voor het fietsen kreeg ik vooral van mijn broer die twee jaar ouder is. Toen hij begon met koersen, was ik nog te jong om aan te sluiten en dus telde ik vol ongeduld af wanneer ik ook kon starten. Vroeger deed ik ook aan veldrijden, maar dat ligt me iets minder. Sinds de nieuwelingen ligt mijn focus op wielrennen op de baan” aldus Wout.

Profdromen

Wout zijn eerste mooie overwinning behaalde hij in Rumbeke, in de straat waar zijn grootouders wonen. “Ik won het Provinciaal Kampioenschap als aspirant op 12-jarige leeftijd en heb enorm goeie herinneringen aan die eerste overwinning. De aankomst was in de straat waar mijn oma en opa wonen en het gaf mij een boost om verder te gaan. In de jaren die daarop volgden, reed ik goed maar zonder noemenswaardige uitschieters. Tot ik tweede werd op het Vlaams Kampioenschap op 7 mei 2022 in Adinkerke/De Panne. Afgelopen jaar werd ik provinciaal juniorenkampioen en werd daarvoor ook bij de gemeente in de kijker gezet met de titel ‘Sportverdienste van het jaar’. Momenteel rijd ik bij de beloften van de ploeg Dovy Keukens. Mijn ultieme doel is om profrenner te worden maar ik ben ook realistisch”, vertelt Wout.

Studies in Gent

Dit academiejaar kunnen we Wout vooral tegen het lijf lopen (of fietsen) in Gent waar hij is gestart met zijn studies industrieel ingenieur. “Het topsportstatuut helpt me om alles te combineren. Wielrennen is al jaren een groot stuk van mijn leven, dus ik weet ondertussen wat het inhoudt en dat daar opofferingen bij horen. Ik eet gezond en rust op tijd. Op weekdagen fiets ik wanneer ik geen les heb en in het weekend keer ik terug naar Gits. In de wintermaanden is er zeker tijd om oude vrienden terug te zien. Nu de examens net achter de rug zijn, komen we stilaan dichter bij het koersseizoen, dus ga ik meer dan gewoonlijk trainen.”

Sportief gezin

Het weekend hou ik vrij om langere trainingen te houden. De namiddagen staan in het teken van rust en quality time met familie en vrienden. Wat mijn mama en papa allemaal doen, is ongelofelijk. Ze missen geen enkele koers en ik zou zelfs durven zeggen dat ze er bijna evenveel voor leven als ikzelf. Mijn broer Lowie koerst niet meer, maar hij komt ook regelmatig mee om te supporteren. Hij doet in april mee aan een marathon in Parijs. We zijn dus een sportief gezin. Ik zie mezelf in de toekomst het liefst als profcoureur, maar plan B is om een mooie job te vinden als industrieel ingenieur. We zien wel hoe alles verder evolueert, maar ik blijf ervoor gaan. Fietsen bezorgt me plezier en ik haal er voldoening uit. Met mijn competitieve ingesteldheid is het moeilijk te omschrijven welke kick het geeft om een overwinning te behalen”, besluit Wout. (EVG)