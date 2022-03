Wordt Middelkerke straks een stad? Burgemeester gaat aan de slag met suggestie van minister Peeters

Tijdens haar speech over de eerste spadesteek voor het nieuwe casino merkte minister Lydia Peeters op dat zij in Dilsen-Stokkem woont en dat dit een stad is, terwijl Middelkerke een gemeente is. “Waarom geen stadsrechten aanvragen?” merkte de minister schalks op. Dat klonk als muziek in de oren van burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) die nu van plan is van Middelkerke een stad te maken.

“We hebben alles om als stad door het leven te gaan”, zegt de burgemeester. “Het aantal inwoners groeit gestaag, we hebben moderne infrastructuur en voorzieningen en straks is er nog het prachtige casino. Wat de stadsrechten betreft, Lombardsijde was in een heel ver verleden een belangrijke handelsstad met stadsrechten. We gaan zeker een aanvraag indienen om erkend te worden als stad.”

Het verschil tussen een stad en gemeente werd bij koninklijk besluit van 30 mei 1825 gedefinieerd. Alle gemeenten die ooit de titel van stad en dus ook stadsrechten hadden verkregen, mochten zich vanaf dan opnieuw stad noemen.

Ook na de Belgische onafhankelijkheid werd een KB opgesteld met ongeveer dezelfde criteria, maar bij de fusie van gemeenten, in 1977, kwamen daar nieuwe criteria bij, waaronder de bevolkingsdichtheid en verstedelijkte infrastructuur zoals cultuurcentrum en zwembad. Sommige gemeenten maakten tussen 1982 en 2000 gebruik van die kans om stad te worden. Nu zal moeten worden uitgezocht of Middelkerke effectief voldoet aan de voorwaarden. Jean-Marie Dedecker kennende zal hij alles in het werk stellen om van Middelkerke een stad te maken. “Als het lukt, dan kunnen we misschien Oostende annexeren”, merkte de burgemeester nog droogjes op.

Er is nog geen concrete timing bekend.

“Het zou voor meer uitstraling zorgen”

Chris Cordier (63) is een rasechte Middelkerkenaar en organisator van het bekende stripfestival. Hij vindt het voornemen om van Middelkerke een stad te maken geen slecht idee.

Chris Cordier. © Luc Cassiman

“Ik weet niet of er hierdoor heel veel zal veranderen, maar het kan misschien nog meer uitstraling geven aan Middelkerke. Het kan ook een voordeel opleveren om niet opgeslorpt te worden door Oostende. Ik vond het al erg dat we indertijd Raversijde kwijtspeelden en ik vind dat Middelkerke sowieso zelfstandig moet blijven. Het zou natuurlijk wel zorgen voor een aantal administratieve aanpassingen bij sommige mensen en bedrijven, want ‘gemeente’ Middelkerke zou overal vervangen moeten worden door ‘stad’.”

“Politici zullen dit wellicht belangrijk vinden”

Marc Coene (63) baat de horecazaak Littoral uit op de Zeedijk van Middelkerke.

Marc Coene. © Luc Cassiman

“Ik heb altijd in de gemeente Middelkerke gewoond en heb hier eigenlijk nog nooit bij stil gestaan. Ik zal er ook niet wakker van liggen, maar ik kan me voorstellen dat politici dit belangrijk vinden. Het zal misschien wel zo zijn dat je als stad een groter aanzien krijgt , maar ik denk niet dat het iets is dat leeft bij de gewone mensen. Het is wel een feit dat Middelkerke aan het ‘boomen’ is en dat er steeds meer volk naar hier komt. We hebben het net nog gezien tijdens de krokusvakantie. Meer volk zal er wel niet komen omdat we stad zouden zijn, maar ik ben er zeker niet tegen om stedeling te worden.”

“Positief voor het toerisme en de lokale economie”

Carmen Boddez (65) was jarenlang animatieverantwoordelijke in het woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke en is sedert dit jaar met pensioen. Ook zij vindt het geen slecht idee dat Middelkerke stad zou worden.

Carmen Boddez. © Luc Cassiman

“Voor mij is alles goed, als het maar positief is en ten goede komt aan Middelkerke. Ik denk dat Middelkerke inderdaad heel veel heeft om stad te worden met een prachtige sportinfrastructuur, voorzieningen voor ouderen en straks ook nog het nieuwe casino en de vernieuwde zeedijk. Als stad kan Middelkerke nog meer op de kaart staan en uiteraard zal zich dat wel laten voelen in het toerisme en de plaatselijke economie. Het klinkt bovendien ook mooi: stad Middelkerke.”

“Middelkerke heeft alles om een stad te worden”

Viviane Steen (75) is onlangs verhuisd van de Oostendelaan naar de Kerkstraat in Middelkerke en woont nu dus echt in het levendige centrum van de gemeente.

Viviane Steen. © Luc Cassiman

“Het kan maar verbeteren zeker als Middelkerke stad zou worden”, zegt Viviane. “Er komt nu al veel volk naar hier en ik denk dat er dan nog meer volk zal komen. Het kan ook goed zijn voor de economie, er is nu al een groot aantal handelszaken en misschien dat er dan nog bijkomen. Middelkerke zou het wel verdienen om stad te worden, want er zijn heel wat grote evenementen, een stad waardig. Voor mij hoeft het niet per se maar ik zou het wel fijn vinden als Middelkerke de titel van stad zou mogen dragen.”