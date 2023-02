Woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke installeert valdetectie- en preventiesysteem

In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke weten personeelsleden voortaan meteen wanneer een bewoner gevallen is. Het rusthuis gaat een samenwerking aan met het Brusselse bedrijf Mintt, een onderneming die een valdetectie- en preventiesysteem voor oudere personen heeft ontwikkeld. Deze ultramoderne sensoren worden in de instelling geplaatst om valpartijen te voorkomen en de veiligheid van bewoners te garanderen.

Valincidenten zijn een gekend probleem bij oudere en minder mobiele personen. De gevolgen van een val kunnen zeer groot zijn, zeker wanneer die niet snel gedetecteerd wordt.

Technologie

“Sinds de tweede helft van 2021 hebben we een exponentiële versnelling gezien in onze implementaties in verpleeghuizen en ziekenhuizen”, zegt Eric Krzeslo, CEO van Mintt. “Enkele duizenden mensen werden extreem snel gered. We zijn erg trots om bij te dragen aan de zorgkwaliteit door een echt effectieve oplossing te bieden voor zowel personeel als bewoners.”

Vallen is een belangrijke oorzaak van letsels bij oudere volwassenen en kan ernstige gevolgen hebben. De nieuwe sensoren detecteren wanneer een bewoner dreigt te vallen en waarschuwen medewerkers die snel hulp kunnen bieden.

Psychologisch effect

“Wij streven ernaar onze bewoners het hoogste zorgniveau te bieden”, aldus schepen van Welzijn, Dirk Gilliaert. “Deze nieuwe sensoren zijn een belangrijke stap om dat doel te bereiken. We zijn blij dat we deze geavanceerde technologie kunnen aanbieden aan onze bewoners en hun familie.” Het detectiesysteem vermindert bovendien de tijd die het slachtoffer van een valpartij op de grond doorbrengt. Dat heeft een niet te onderschatten psychologisch effect. De Ril zet zich in voor een veilige en ondersteunende omgeving voor alle bewoners. De installatie van deze valdetectie- en preventiesensoren is slechts één voorbeeld van dit streven naar welzijn.