Woonproject voor mensen met een beperking: Vleteren krijgt Toontjeshuis

Vleteren en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar voor het project Toontjeshuis, een initiatief voor zelfstandig wonen voor mensen met een beperking. Het unieke van een Toontjeshuis is dat de uitbating in handen komt van de ouder- of netwerkgroep. “We zoeken alleen nog ouders die hun schouders eronder willen zetten”, klinkt het.

In Vlaanderen wachten meer dan 10.000 mensen op gepaste zorg en ondersteuning, waarvan 65 procent al langer dan twee jaar. Het is voor die problematiek dat de Toontjeshuizen een oplossing willen bieden. “Toontjeshuis wil bouwen aan een toekomst voor mensen met een beperking, samen met hun ouders, vrienden en familie door een eigen thuis voor hen te helpen creëren waar geluk en kwaliteit van leven centraal staan”, zegt Lara Vandecappelle van Toontjeshuis. “We stellen huizen ter beschikking van oudergroepen die zich verenigen als vzw en die de uitbating van dat huis doen. Zo kunnen mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk wonen en volwaardig deel uitmaken van de samenleving.”

Pionierswerk

Een Toontjeshuis bestaat uit private studio’s, aangevuld met gemeenschappelijke ruimtes. Het gaat om een vernieuwend initiatief. “Binnen vier maanden zullen we ons eerste Toontjeshuis openen”, vervolgt Lara Vandecappelle. “Het is dus echt wel pionierswerk, in die zin dat er geen wetgeving is rond wat wij aan het doen zijn. Het is overal een slalompaadje bewandelen en constant uitzoeken wat kan en wat mag.”

Verspreid over Vlaanderen zijn al heel wat Toontjeshuizen in opbouw, en ook in Vleteren zouden ze een huis willen bouwen. “Op die manier wordt er ook in onze regio een kans gecreëerd voor vele mensen met een beperking om op een inclusieve manier te bouwen aan hun eigen levenspad”, zegt schepen van Sociale Zaken Gerda Goubeir. “Dat is een schakel die nog ontbrak in onze gemeente. Wij hebben rusthuis en assistentiewoningen en dit is een heel mooi project voor mensen met een beperking.”

Dorpsrestaurant

Een locatie voor het Toontjeshuis is er al. De gemeente heeft de mogelijkheid om een perceel private bouwgrond aan te kopen langs de Spaarwegel voor ongeveer 280.000 euro. Dat is de dreef naast de apotheek in de Veurnestraat in Oostvleteren. “De locatie vlakbij het gemeentehuis heeft veel voordelen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse. “De mensen kunnen via een zachte weg naar het dorp gaan, waar er onder meer een bakker en slager is. Met de verandering van de N8 zal er ook een veilige oversteekplaats zijn naar het gemeentehuis. We hebben hier een dorpsrestaurant, waar de bewoners kunnen eten of waar ze eventueel als vrijwilligers kunnen meewerken. Er is hier ook een knooppunt voor openbaar vervoer.”

We willen mensen zo zelfstandig mogelijk laten wonen

Drie partners dragen het Toontjeshuis. “De familie, de ouders en de personen met een handicap zijn de eerste partner”, vervolgt Lara Vandecappelle. “Ze vormen een vzw en denken samen na over het concept van het huis, de visie, hoe opstarten. De tweede partner is het Sociaal Impact Fonds om de bouw van de huizen te financieren onder de vorm van een coöperatieve van sociale investeerders en obligatiehouders. Ten slotte is er als derde de zorgpartner. Voor de ruime Westhoek is dit De Lovie vzw.”

Puzzelstukjes

“De Lovie vzw engageert zich om dit project mee te helpen ontwikkelen, het zorgtraject te begeleiden en de ouders, familie en personen met handicap te ondersteunen”, zegt verantwoordelijke Veronique Minsart van De Lovie vzw. “Wat iemand aan ondersteuning nodig heeft, is zeer persoonsafhankelijk. Bij de ene persoon kan dit zeer intensief zijn bijvoorbeeld hulp bij het wassen èn bij het eten bereiden èn bij het helpen zoeken naar een kwaliteitsvolle daginvulling… Maar onze ondersteuning kan zich evengoed beperken tot begeleid werken. Het geheel aan wat iemand nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen, zien wij als een puzzel. De ene persoon heeft veel ontbrekende stukjes en een ander minder. Wij zorgen met onze ondersteuning dat alle ontbrekende stukjes gelegd worden zodat de puzzel compleet is. Dus: zo intensief als nodig.”

Oproep naar ouders

Nu is het nog zoeken naar potentiële bewoners van het Toontjeshuis in Vleteren. “Wij zoeken nu nog ouders die hun schouders onder dit project willen zetten”, vult Lara Vandecappelle aan. “Vanuit De Lovie vzw weten we dat er veel vraag is, maar we merken dat die mensen moeilijk te bereiken zijn en dat de handvaten ontbreken om eraan te beginnen. We willen dus een oproep doen om deze mensen te vinden. In oktober deden we al een eerste regionale oproep en op 23 november hadden we een eerste infoavond, maar nieuwe geïnteresseerden zijn nog altijd zeer welkom. Vanaf dat we bouwaanvraag kunnen indienen, hebben nog een tweetal jaar nodig om het Toontjeshuis te bouwen. Veel mensen kiezen ervoor om in een stedelijke omgeving te wonen, maar er zijn ook mensen die meer kunnen genieten van de rust, en dan is Vleteren ideaal.”

“We hebben al heel veel mensen aangesproken, maar je voelt die schrik”, pikt Veronique Minsart in. “We hebben die eerste groep nodig, een aantal mensen die hun schouders eronder willen zetten. Dan denk ik dat er nog gaan volgen.”

Je vindt heel wat info terug op de website www.toontjeshuis.be. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via lara.vandecappelle@toontjeshuis.be (0475 50 16 29), Veronique.minsart@delovie.be (0478 19 00 41), Geert.vandaele@delovie.be (057 34 4266) of directeur@vleteren.be (057 40 93 25)