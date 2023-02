Woonproject op site ‘De maalderij’ in Assebroek feestelijk geopend

Vrijdag is het woonproject van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo op de site De maalderij in Assebroek feestelijk geopend. Aanleiding was de volledige afwerking en inhuurname van in totaal 26 sociale huurappartementen in de Astridlaan, Maalderijstraat en Wilde Kastanjestraat. Voor de huurders meteen ook de gelegenheid om elkaar bij een hapje en een drankje beter te leren kennen.

Het project bestaat uit drie volumes. Het hoofdvolume telt twintig woonunits, een tweede volume vijf wooneenheden en dan is er ook nog een duplex appartement met drie slaapkamers.

Alle bewonersparkeerplaatsen werden ondergronds voorzien, en er is ook een afgesloten fietsenstalling. (CGRA)