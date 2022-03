Winnaars WarMegem gehuldigd in het stadhuis

Op dinsdag 1 maart werden alle winnaars van de verschillende WarMegem-acties ontvangen in het stadhuis van Waregem. Ze ontvingen er hun prijzen uit de handen van het schepencollege.

Van maandag 7 tot en met zondag 20 februari werd Waregem voor het tweede jaar op rij omgedoopt tot WarMegem. Verschillende stadsdiensten sloegen de handen in elkaar en boden een uitgebreide valentijnsperiode vol hartverwarmende activiteiten aan

Tijdens die twee weken vielen er meerdere prijzen te winnen. In elke deelgemeente en in het centrum zat één 3D-hartje verstopt. Via sociale media werden er periodiek tips gegeven waar het hartje verstopt zat.

Emmily Louage, Eveline Himpe, Hans Omey en Leni Desloovere waren de winnaars van de speurtocht naar de vier gouden hartjes en ontvingen een restaurantbon ter waarde van 100 euro voor een Waregems restaurant naar keuze.

Cava en gadgets

Deelnemers aan de selfiewandeling maakten ook kans op leuke prijzen. Tien winnaars die een leuke foto met #warmegem op hun sociale media postten, kregen een fles cava en enkele gadgets van de stad. Dat waren Marc Mahieu, Liezelot Roelant, Evelien Meeuws, Nancy Sabbe, Cindy Recour, Marc De Zutter, Eline Derycke, Sarah Vanoosthuyse, Luc Craeye en Ellen Claerhout.

Tot slot mocht de vrije basisschool van Desselgem, de winnaar van de dikketruienactie, een Waregembon van 50 euro in ontvangst nemen.