Winnaars van wedstrijd Minisprokkels bekend

Bij de recente najaarseditie van het stadsmagazine Sparrensprokkels stak voor het eerst het kleine boekje Minisprokkels met daarin het plaatselijke aanbod aan jeugdactiviteiten.

Je kon in dat boekje aan een wedstrijd deelnemen waarbij je de foto’s van een aantal volwassen dieren moest koppelen aan de foto’s van hun kroost. In het stadskantoor reikte schepen Lieselotte Denolf zopas de vier prijzen uit. Armelle Vansteenkiste (2), de jongste deelnemer, mag een uurtje gratis met de boer op stap. Renée Talloen (3) wint twee tickets voor de voorstelling Oej van 4Hoog in het cc. Lana Vanderhoeven (6) geniet van een gezinsactiviteit op de stedelijke kinderboerderij en Yvette Gallin (77), de oudste deelnemers, krijgt een Torhout-koffiemok gevuld met chocolaatjes.